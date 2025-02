"Une guerre commerciale pourrait facilement faire basculer l'Europe dans la récession" (Pimco)

(AOF) - "La conjoncture internationale constitue un obstacle supplémentaire pour l'économie européenne fortement dépendante des exportations. La politique commerciale des États-Unis sous l’administration Trump reste incertaine. Si les premières mesures visaient principalement le Canada, le Mexique et la Chine, les déclarations récentes laissent entrevoir une extension des restrictions commerciales à l'Europe", alerte Nicola Mai, économiste et analyste de crédit souverain chez Pimco.

