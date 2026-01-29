Une fusion SpaceX-xAI envisagée en vue d'une IPO majeure-source

par Echo Wang et Joey Roulette

Les firmes SpaceX et xAI, toutes deux détenues par Elon Musk, mènent des discussions sur un projet de fusion en vue d'une introduction en Bourse majeure prévue cette année, selon une personne au fait du dossier et deux documents d'entreprise récents que Reuters a pu consulter.

Dans le cadre de ce projet, les activités spatiales, le réseau de satellites Starlink, le réseau social X et le chatbot Grok AI seraient regroupées sous une maison-mère unique.

Cela permettrait de dynamiser les efforts menés par SpaceX pour déployer des centres de données en orbite, alors qu'Elon Musk cherche à remporter la course à l'intelligence artificielle (IA) devant d'autres géants technologiques américains comme Google, Meta et OpenAI.

Aucun commentaire n'a été obtenu auprès d'Elon Musk, de SpaceX et de xAI.

Selon la source, les actions de xAI seraient échangées contre des actions SpaceX dans le cadre de cette opération. Deux entités ont été établies dans l'Etat du Nevada en vue de faciliter la transaction, a ajoute la source.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer dans l'immédiat la valeur de l'opération ou son calendrier potentiel.

Des documents juridiques déposés dans le Nevada montrent que des entités ont été établies le 21 janvier. L'une d'entre elles établit SpaceX et Bret Johnsen, le directeur financier de la firme spatiale, comme membres directeurs, montrent ces documents. Aucune précision n'est donnée sur les objectifs de ces entreprises ou leur rôle dans un quelconque accord.

Bret Johnsen n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Ce projet ne serait pas le premier mené par Elon Musk afin de combiner des activités qu'il contrôle. L'an dernier, il a intégré le réseau social X dans xAI afin de donner à celle-ci accès aux données et à la distribution de la plateforme.

En 2016, le milliardaire avait utilisé des actions Tesla pour acquérir le groupe d'énergie solaire SolarCity.

Le constructeur de véhicules électriques a dit mercredi être convenu d'investir environ 2 milliards de dollars dans xAI.

SpaceX est entré en contact avec des banques en vue d'une IPO qui pourrait intervenir plus tard cette année.

(Echo Wang et Joey Roulette, avec la contribution de Milanna Vinn, Sabrina Valle et David Jeans; version française Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse)