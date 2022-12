Une fusion fait émerger l'un des plus gros gérants sud-africains

(NEWSManagers.com) - Les groupes financiers Sanlam Investments et Absa ont achevé, début décembre, la fusion de leurs activités de gestion d'actifs respectives en Afrique du Sud, donnant lieu à la naissance de l'un des plus gros gestionnaires d'actifs locaux avec plus de 1.000 milliards de rands africains sous gestion (56 milliards d'euros). La transaction avait été annoncée en octobre 2021.

Absa a troqué sa gestion d'actifs, Absa Investments et ses filiales, contre une part dans Sanlam Investment Holdings Proprietary Limited (SIH). La firme va également distribuer les fonds de SIH pendant au moins 10 ans.