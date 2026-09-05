Une fusée spatiale allemande décolle d'une base norvégienne

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La start-up allemande Isar Aerospace a lancé samedi une fusée spatiale depuis un site situé dans l'Arctique norvégien, rapprochant ainsi l'Europe de son objectif de proposer des vols satellitaires depuis son propre territoire.

On ignorait dans l’immédiat si la fusée Spectrum, sans équipage, permettrait à Isar de concrétiser son ambition de réaliser le premier vol orbital au départ de l’Europe.

"L'accès à l'espace reste l'un des principaux freins pour l'industrie spatiale et l'architecture de sécurité nationale", a déclaré Daniel Metzler, cofondateur et directeur général d'Isar Aerospace, dans un communiqué publié avant le lancement de samedi.

Le chancelier allemand Friedrich Merz s’est rendu sur le site de lancement d’Isar en mars, soulignant ainsi les efforts de l’Europe pour asseoir une plus grande autonomie alors que l’ordre mondial autrefois défendu par les États-Unis est bouleversé par le président américain Donald Trump.

Lancé depuis le port spatial d’Andoeya, situé dans l’Arctique norvégien, le Spectrum, un lanceur sans équipage conçu pour des charges utiles de petite et moyenne taille, transportait cinq petits satellites ainsi qu’une expérience technologique en vol, selon Isar.

Il s’agissait du deuxième lancement d’Isar, 18 mois après que la première fusée de la société s’était écrasée au sol et avait explosé dans un spectacle de flammes peu après son décollage depuis le même site. Personne n’avait été blessé à l’époque.

Le lancement de mars 2025 avait néanmoins été considéré comme un succès par l’entreprise, car il avait généré de grandes quantités de données pour ses développeurs, avait-elle déclaré à l’époque.

Le lancement de samedi était destiné à servir "à la fois de mission de qualification du véhicule et de premier vol avec charge utile", a déclaré la société bavaroise.

Parmi les acteurs mondiaux du marché du lancement de satellites figurent SpaceX SPCX.O d’Elon Musk, qui effectue ses lancements depuis les États-Unis, et le groupe français ArianeGroup, une coentreprise entre Airbus AIR.PA et Safran

SAF.PA qui utilise un port spatial en Guyane française, en Amérique du Sud.