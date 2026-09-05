Une fusée allemande atteint l'espace alors que l'Europe se lance dans la course au lancement de satellites

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(Ajout d'un communiqué de l'entreprise et d'un commentaire du ministre norvégien, paragraphes 3 à 5)

* Isar Aerospace lance une fusée depuis le port spatial norvégien

* La société proposera un service commercial de lancement de satellites

* La fusée précédente, en 2025, avait explosé après le décollage

par Terje Solsvik

La start-up allemande Isar Aerospace a lancé samedi sa première fusée dans l'espace depuis un site situé dans l'Arctique norvégien, rapprochant ainsi l'Europe de la possibilité de proposer des vols de satellites depuis son propre territoire.

La fusée Spectrum, sans équipage, a effectué le premier vol commercial à atteindre l’orbite depuis l’Europe continentale, où plusieurs pays ont fait part de leur volonté de se tailler une part d’un marché en pleine expansion, celui des missions spatiales.

"Nous sommes en orbite! Et nous venons d’écrire une page de l’histoire européenne", a déclaré Isar dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X.

Cet événement constitue une avancée majeure pour le secteur européen des lancements, offrant au continent un meilleur accès à l’espace, a déclaré dans un communiqué la ministre norvégienne du Commerce et de l’Industrie, Cecilie Myrseth.

"Le fait que nous puissions désormais lancer des satellites depuis Andøya renforce la sécurité norvégienne et européenne en ces temps troublés que nous traversons", a déclaré Mme Myrseth.

L’EUROPE EN QUÊTE D’AUTONOMIE

Le chancelier allemand Friedrich Merz s’est rendu sur le site de lancement d’Isar en mars, soulignant ainsi les efforts de l’Europe pour asseoir une plus grande autonomie alors que l’ordre mondial autrefois défendu par les États-Unis est en pleine mutation sous la présidence de Donald Trump.

Lancé depuis le port spatial d’Andøya, dans l’Arctique norvégien, le Spectrum, un lanceur sans équipage conçu pour des charges utiles de petite et moyenne taille, transportait cinq petits satellites ainsi qu’une expérience technologique en vol, selon Isar.

Il s’agissait du deuxième lancement d’Isar, intervenant 18 mois après que la première fusée de la société s’était abîmée en mer et avait explosé dans un spectacle de flammes peu après son décollage depuis le même site. Personne n’avait été blessé à l’époque.

Le lancement de mars 2025 avait néanmoins été considéré comme un succès par l’entreprise, car il avait généré de grandes quantités de données pour ses développeurs, avait-elle déclaré à l’époque.

Le lancement de samedi était destiné à servir "à la fois de mission de qualification du véhicule et de premier vol avec charge utile", a déclaré l’entreprise bavaroise.

Parmi les acteurs mondiaux du marché du lancement de satellites figurent SpaceX d’Elon Musk SPCX.O , qui effectue ses lancements depuis les États-Unis, et le groupe français ArianeGroup, une coentreprise entre Airbus AIR.PA et Safran SAF.PA qui utilise un port spatial en Guyane française, en Amérique du Sud.

SpaceX, une entreprise active dans les domaines des fusées, des satellites et de l’intelligence artificielle, a fait son entrée en bourse en juin sur le Nasdaq lors d’une introduction en bourse record.

La Suède, avec son site de lancement d’Esrange, et la Grande-Bretagne, avec son port spatial de SaxaVord situé dans les îles Shetland en Écosse, sont les concurrents les plus proches du site norvégien; tous visent à donner à l’Europe une plus grande autonomie en matière de vols spatiaux.

Isar a annoncé la semaine dernière avoir obtenu environ 200 millions d’euros (232 millions de dollars) de l’Agence spatiale européenne pour contribuer au financement du développement de nouvelles fusées et à l’extension de ses infrastructures d’essais et de lancement.

L’entreprise allemande développe également un deuxième site de lancement au Canada.

(1 dollar = 0,8611 euro)