Une flottille pétrolière quitte le Venezuela malgré le blocus américain

Au moins quatre des pétroliers ont quitté le Venezuela samedi en passant par le nord de l'île de Margarita

Tous les navires identifiés font l'objet de sanctions et la plupart n'ont pas de registre de pavillon

La compagnie nationale PDVSA réduit sa production de pétrole parce que les stocks sont pleins

Chevron a rappelé ses employés au Venezuela et a repris ses exportations

Une douzaine de pétroliers chargés de brut vénézuélien et de carburant ont quitté les eaux du pays depuis le début de l'année, défiant apparemment le blocus du gouvernement américain sur les exportations, selon des documents vus par Reuters et des sources industrielles, y compris le service de surveillance TankerTrackers.com.

Le président américain Donald Trump a imposé un blocus de tous les pétroliers sanctionnés à destination du Venezuela à la mi-décembre, avant la capture spectaculaire du président vénézuélien Nicolas Maduro par les troupes américaines aux premières heures du samedi matin. Trump a déclaré samedi que l'embargo pétrolier restait pleinement en vigueur après l'extraction de Maduro .

Tous les navires identifiés qui sont partis sont soumis à des sanctions et la plupart d'entre eux naviguent désormais en haute mer sans pavillon connu et sans documents de sécurité en vigueur, selon les données de navigation. La moitié d'entre eux sont des superpétroliers qui transportent généralement du brut vénézuélien vers la Chine, selon TankerTrackers.com et les documents de transport de PDVSA.

Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si les États-Unis avaient approuvé ou autorisé les expéditions. Trump a également déclaré samedi que les principaux clients du Venezuela, dont la Chine, continueraient à recevoir du pétrole.

Un responsable américain a déclaré à Reuters lundi que la "quarantaine" de navires était en vigueur et se concentrait sur les pétroliers sanctionnés, mais n'a pas donné de détails sur les navires qui ont quitté le pays.

La Maison Blanche, le département d'État américain, la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA et le ministère vénézuélien du pétrole n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les navires transportent un volume estimé à 12 millions de barils de brut lourd et de fioul vénézuélien, selon les accords négociés avec PDVSA et les images satellites analysées par TankerTrackers.com.

La destination des navires n'est pas claire. Lorsqu'ils ont été chargés en décembre, ils étaient principalement destinés à l'Asie. Les navires sont restés bloqués dans les eaux vénézuéliennes depuis lors en raison du blocus américain.

Un autre groupe de trois navires vides plus petits, également soumis à des sanctions, a quitté le pays après avoir effectué des trajets intérieurs ou déchargé des importations, notamment de naphta russe.

Selon TankerTrackers.com, au moins quatre des pétroliers ont quitté les eaux vénézuéliennes samedi par une route au nord de l'île de Margarita, après s'être brièvement arrêtés près de la frontière maritime du pays.

Au moins quatre superpétroliers ont été autorisés par les autorités vénézuéliennes à partir en mode obscur, ont déclaré à Reuters trois sources ayant connaissance des documents de départ. Cela signifie que les navires naviguent sans que leurs dispositifs de repérage par satellite soient activés, un stratagème courant pour les pétroliers de la flotte mondiale qui transportent le pétrole sanctionné du Venezuela, de l'Iran et de la Russie dans le monde entier.

"Nous avons réussi à faire sortir quelques fournitures", a déclaré une source de PDVSA. "Les expéditions ont été autorisées malgré les risques, mais nous ne pensons pas pouvoir continuer à utiliser cette route".

Lors d'une réunion prévue avec la présidente par intérim du Venezuela et la ministre du pétrole Delcy Rodriguez plus tard dans la journée de lundi, le conseil d'administration de PDVSA devrait recevoir des instructions et prendre des décisions concernant les exportations, a ajouté cette personne.

CHEVRON REPREND SES EXPORTATIONS

Par ailleurs, la major pétrolière américaine Chevron CVX.N a rappelé ses employés au Venezuela après les vacances et a repris les exportations de pétrole vénézuélien vers les États-Unis lundi après une pause de quatre jours, selon les données d'expédition et une source.

Chevron est la seule entreprise autorisée par Washington à exporter du brut vénézuélien, exemptée à la fois de l'embargo et des sanctions. Un pétrolier affrété par la société transporte actuellement quelque 300 000 barils de brut lourd vénézuélien vers la côte américaine du Golfe du Mexique.

La fluidité des opérations de Chevron au Venezuela, qui s'est imposée ces dernières années comme le principal partenaire de PDVSA, au milieu des profonds troubles politiques du pays, contraste avec la situation de l'entreprise publique.

Les exportations de PDVSA se sont arrêtées la semaine dernière en raison du blocus, ce qui l'a obligée à commencer à réduire sa production au cours du week-end. L'entreprise n'avait pratiquement plus d'endroit où stocker le pétrole après avoir rempli les entrepôts terrestres et chargé les navires de brut.

Selon TankerTrackers.com, plus de 20 millions de barils destinés à l'exportation étaient bloqués dans des navires avant ces départs.

Les exportations de pétrole sont la principale source de revenus du Venezuela. Le gouvernement, désormais dirigé par la ministre du pétrole et vice-présidente Delcy Rodriguez , a besoin de l'argent des exportations pour financer les dépenses de l'État et stabiliser le pays.

L'Assemblée nationale du Venezuela a reconduit lundi Jorge Rodriguez dans ses fonctions de président et sa sœur Delcy a officiellement prêté serment en tant que présidente par intérim après la détention de Maduro.

Trump a déclaré dimanche à la presse qu'il pourrait ordonner une nouvelle frappe militaire sur le Venezuela si les autorités ne coopèrent pas avec les efforts des États-Unis pour ouvrir son industrie pétrolière et mettre fin au trafic de drogue.