Une fin d'exercice décevante pour Poujoulat
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 09:18
"Alors que le 3e trimestre était bien orienté, le 4e trimestre atterrit sur un chiffre d'affaires d'environ 87 MEUR, nettement en deçà des prévisions", précise la société, qui incrimine un marché atone, des températures douces et un retard dans l'exécution de certains projets.
"Le chiffre d'affaires inférieur à la cible aura bien entendu un impact sur les résultats annuels attendus en net repli", prévient le groupe, qui revendique néanmoins des perspectives "encourageantes", avec un chiffre d'affaires du mois d'avril en croissance sensible.
Pour l'exercice 2026-2027, la branche "Conduits de cheminée et cheminées industrielles" devrait connaître une légère croissance. Quant à la branche "Bois énergie", la cible de croissance est d'environ 15% grâce au développement des volumes et à la bonne tenue des prix de vente.
La croissance attendue bénéficiera pleinement aux résultats et les investissements seront plus mesurés. Dans ce contexte incertain, Poujoulat poursuit ses efforts d'optimisation des coûts afin de conforter ses marges et d'améliorer ses résultats futurs.
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