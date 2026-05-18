Une filiale de Ford signe un contrat de cinq ans avec EDF pour le stockage d'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité énergie de Ford Motor F.N a annoncé lundi avoir signé un contrat de cinq ans visant à fournir jusqu'à 20 gigawattheures de capacité de stockage au développeur d'énergies renouvelables EDF.

En vertu de cet accord, EDF peut se procurer chaque année jusqu'à 4 GWh de systèmes de stockage d'énergie par batterie DC Block (BESS) auprès de la filiale du constructeur automobile, Ford Energy.

L'action Ford Motor a progressé d'environ 3,6 % en pré-ouverture.

Les centres de données se tournent de plus en plus vers des systèmes d'alimentation de secours, car la forte hausse de la demande en électricité – alimentée par l'utilisation croissante des services d'intelligence artificielle – met à rude épreuve les infrastructures énergétiques aux États-Unis.

Les constructeurs automobiles cherchent également à tirer profit de cet essor en réutilisant les infrastructures construites pour les batteries des véhicules électriques afin de développer des systèmes de stockage d'énergie.

Après une dépréciation de 19,5 milliards de dollars sur ses programmes de véhicules électriques l'année dernière, Ford a annoncé le lancement d'une activité de stockage d'énergie, en utilisant des locaux dans le Kentucky qui étaient auparavant destinés à la production de batteries pour véhicules électriques.

Les livraisons prévues dans le cadre de l'accord avec EDF devraient débuter en 2028, ont déclaré les entreprises lundi.

EDF construit et exploite des installations de production d'énergie à faible émission de carbone ainsi que des solutions flexibles d'alimentation et de transport d'électricité aux États-Unis , au Canada et au Mexique.