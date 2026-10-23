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Une filiale de Biosynex obtient un financement de 5,7 millions de dollars
information fournie par Zonebourse 23/10/2026 à 18:12

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Chembio Diagnostic Systems, filiale américaine détenue à 100% par le groupe Biosynex, a annoncé l'obtention d'un financement de 5,7 millions de dollars attribué par la BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), organisme rattaché au ministère américain de la Santé.

Ce contrat vise à financer sur une période de 20 mois le développement de son DPP Biothreat Panel. Ce programme est destiné au développement et à l'obtention de l'homologation des autorités sanitaires américaines pour un test de diagnostic in vitro rapide et utilisable au point de soin. S'appuyant sur la technologie propriétaire de Chembio et combiné au lecteur portable DPP Micro Reader, le dispositif cible la détection simultanée de trois menaces biologiques : la peste, la tularémie et la mélioïdose.

L'objectif est d'offrir une identification précise et objective de ces agents pathogènes, notamment sur le terrain ou dans des environnements à ressources limitées nécessitant des décisions cliniques rapides.

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