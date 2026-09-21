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Une filiale d'Archos s'engage, sous conditions, à reprendre Ardoiz
information fournie par Zonebourse 21/09/2026 à 18:03
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La société a annoncé que sa filiale Domisante s'était engagée à reprendre, sous conditions, le fonds de commerce de la solution pour seniors Ardoiz auprès de la société Tikeasy. Partenaire industriel d'Ardoiz depuis plus de dix ans, le groupe spécialisé dans les technologies mobiles franchit ainsi une étape stratégique visant à soutenir le maintien à domicile et le bien vieillir.

Spécifiquement conçue pour faciliter l'accès au numérique des personnes âgées et lutter contre l'isolement, Ardoiz s'appuie sur une tablette tactile à l'interface ergonomique dédiée à la navigation Internet, la communication avec les proches et le divertissement. La solution compte aujourd'hui plus de 22 000 abonnés quotidiens. L'opération vise en premier lieu à garantir la continuité de service et la stabilité de l'écosystème pour les utilisateurs actuels.

Sous la conduite de Domisante, l'intégration d'Ardoiz s'articulera autour de trois nouveaux leviers stratégiques : l'accompagnement lié à la fin du réseau cuivre, le déploiement de services de proximité et la domotique et la santé connectée.

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