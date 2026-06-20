Une femme tuée et 1 700 personnes évacuées lors d'un incendie dans un hôtel en bord de mer en République dominicaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Informations complémentaires fournies par les services d'urgence)

Une femme a trouvé la mort et près de 1 700 touristes ont été évacués à la suite d'un important incendie survenu dans un hôtel de lastation balnéaire dominicaine de Bayahibe, ont indiqué vendredi les autorités locales.

Francesca Valentino, une Italienne de 46 ans, a perdu la vie dans l'incendie qui s'est déclaré au Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel WH.N , a indiqué le service d'urgence DAEH dans un communiqué.

Trois personnes ont été transportées vers des établissements de soins et six autres ont été prises en charge sur place, a précisé le DAEH. Parmi les personnes touchées figuraient des clients, des visiteurs et des secouristes.

Des vidéos diffusées par les médias locaux montraient des nuages de fumée noire s'élevant au-dessus du littoral des Caraïbes, tandis que les flammes ravageaient le toit de chaume de l'hôtel.

“Les premières observations indiquent que l’incendie s’est propagé rapidement en raison de la nature inflammable de certaines parties de la charpente du toit, constituées de feuilles de palmier, ainsi que des conditions de vent”, a déclaré le Centre des opérations d’urgence du pays (COE).

Wyndham Hotels and Resorts, qui exploite en franchise quelque 8 400 hôtels à travers le monde, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'incendie a été maîtrisé, mais ses causes font toujours l'objet d'une enquête, a précisé le Centre des opérations. Les clients ont été transférés vers des hôtels voisins. Le Viva Wyndham Dominicus Palace, qui appartient à la même chaîne, n'a subi aucun dommage.

“Les activités touristiques à Bayahibe et dans les environs ne sont pas affectées et se poursuivent en toute sécurité et normalement”, a ajouté le COE.

Célèbre pour ses eaux cristallines et ses plages de sable blanc, la République dominicaine est la première destination touristique des Caraïbes, avec quelque 5,6 millions de visiteurs accueillis au cours des cinq premiers mois de cette année.