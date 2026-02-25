Une femme poursuivant Meta et YouTube pour dépendance aux médias sociaux témoigne au procès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy et Steve Gorman

Une Californienne doit témoigner mercredi devant le tribunal sur les conséquences pour sa santé mentale de l'utilisation d'Instagram, de Meta Platforms, et de YouTube, de Google, lorsqu'elle était enfant, alors que se poursuit le procès historique qui l'oppose à Los Angeles.

La plaignante, connue sous le nom de Kaley G.M. au tribunal, a commencé à utiliser Instagram à l'âge de 9 ans et YouTube à l'âge de 6 ans. Elle affirme que les plateformes ont contribué à ses problèmes de santé mentale, notamment la dépression et la dysmorphie corporelle. Selon les avocats de Kaley G.M., les entreprises ont cherché à faire du profit en incitant les jeunes enfants à utiliser leurs services, tout en sachant que les médias sociaux pouvaient nuire à leur santé mentale.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une réaction globale contre les entreprises de médias sociaux, qui sont accusées de nuire aux enfants et aux adolescents. L'Australie a interdit l'accès des jeunes utilisateurs aux plateformes, et d'autres pays envisagent de prendre des mesures similaires.

Le début du procès s'est concentré sur ce que les entreprises savaient sur la façon dont les médias sociaux affectent les enfants, et sur leurs stratégies commerciales concernant les jeunes utilisateurs. Le procès va maintenant se concentrer sur les affirmations de la femme concernant la manière dont les services l'ont affectée. Le directeur général Mark Zuckerberg a déclaré que l'entreprise avait discuté de produits destinés aux enfants, mais qu'elle ne les avait jamais lancés .

Pour obtenir gain de cause, les avocats de la jeune femme devront démontrer que la manière dont les entreprises ont conçu ou exploité les plateformes a contribué de manière substantielle à causer ou à aggraver ses problèmes de santé mentale.

Son dossier médical fait état d'un passé de violences verbales et physiques et d'une relation tendue avec ses parents, qui ont divorcé lorsqu'elle avait 3 ans, a déclaré l'avocat de Meta lors de son exposé introductif.

Son propre avocat a fait référence à une étude interne récente de Meta, selon laquelle les adolescents ayant des conditions de vie difficiles déclarent plus souvent utiliser Instagram de manière habituelle ou involontaire.

Des fonctionnalités telles que la lecture automatique des vidéos et un fil d'actualité qui permet aux utilisateurs de faire défiler les pages à l'infini ont été conçues pour que les utilisateurs restent plus longtemps sur les plateformes, malgré les preuves des dommages causés à la santé mentale des jeunes utilisateurs, affirment les avocats de la plaignante. Par ailleurs, les boutons "J'aime" répondent au besoin de validation des adolescents, tandis que les filtres de beauté altèrent l'image qu'ils ont d'eux-mêmes.

L'avocat de YouTube a déclaré que Kaley n'avait pas utilisé les fonctionnalités de la plateforme conçues pour protéger les utilisateurs contre le harcèlement, notamment les outils permettant de supprimer les commentaires et de limiter le temps passé à regarder les vidéos, selon un document déposé au tribunal. L'avocat a cité des documents qui montrent que la durée moyenne de visionnage des courts métrages sur YouTube était d'environ 1 minute et 14 secondes par jour et que la durée moyenne de visionnage des vidéos sur YouTube au cours des cinq dernières années était d'environ 29 minutes.