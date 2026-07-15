Une étude souligne la nécessité de surveiller les risques de fragilité chez les personnes âgées sous traitement par des médicaments à base de GLP-1

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* Les signes de fragilité chez les personnes âgées sous traitement anti-obésité à base de GLP-1, bien que rares, méritent une attention particulière

* Les états de fragilité chez les personnes âgées utilisant des médicaments à base de GLP-1 sont associés à des risques relativement élevés d’effets indésirables

* Cette étude souligne la nécessité d’une surveillance étroite des personnes âgées qui bénéficient désormais d’un accès élargi aux médicaments anti-obésité à base de GLP-1 grâce au nouveau programme Medicare

par Nancy Lapid

Les signes potentiels de fragilité chez les personnes âgées prenant Zepbound, le médicament anti-obésité à base de GLP-1 d’Eli Lilly LLY.N , pourraient indiquer des risques relativement élevés d’effets indésirables, selon une vaste étude qui souligne les préoccupations quant à la meilleure façon de surveiller les personnes âgées alors que le programme américain Medicare élargit l’accès aux traitements à base de GLP-1.

D’une manière générale, les affections associées à la fragilité, telles que la malnutrition, la déshydratation et la perte de masse et de force musculaires, ne se sont développées que rarement, et ces résultats ne devraient pas décourager l’utilisation appropriée de Zepbound, dont le nom chimique est le tirzépatide, ou du médicament GLP-1 de Novo Nordisk, Wegovy, également connu sous le nom de sémaglutide, chez les personnes âgées, ont déclaré les chercheurs de l’étude. Ils ont plutôt encouragé un suivi plus étroit des patients âgés prenant ces médicaments.

Il a été démontré que le Zepbound et le Wegovy apportaient des bénéfices à de nombreux patients grâce à une perte de poids significative, un meilleur contrôle glycémique et une amélioration de l’insuffisance cardiaque liée à l’obésité et de l’apnée obstructive du sommeil.

La nouvelle étude de la société américaine d’analyse de données nference s’est concentrée sur le Zepbound, car des analyses précédentes avaient établi un lien entre le tirzépatide et une perte de poids et de masse musculaire plus importante que celle observée avec le sémaglutide, a expliqué Venky Soundararajan, auteur principal du rapport publié lundi sous forme de prépublication et soumis à un examen par les pairs.

Les recherches de nference sont financées par des systèmes de santé, des investisseurs institutionnels et des sociétés de capital-risque; la société ne reçoit aucun financement de la part des laboratoires pharmaceutiques.

L’équipe de Soundararajan a comparé trois cohortes: près de 30.000 adultes américains âgés de 65 ans et plus traités par Zepbound pour l’obésité, près de 19.000 recevant des médicaments non-GLP-1 pour le diabète de type 2, et près de 6.000 ayant subi une chirurgie bariatrique.

Les dossiers médicaux ont montré que, globalement, une diminution progressive de la masse et de la fonction musculaires s’est développée chez 0,16 % de l’ensemble des patients inclus dans l’analyse, une malnutrition chez 1,6 %, une déshydratation chez 3 % et une perte d’appétit chez 4,75 %. Chacun de ces problèmes était plus probable avec l’âge, la présence de problèmes de santé multiples et une perte de poids croissante, en particulier en cas de perte supérieure à 20 % du poids corporel.

Cependant, parmi les personnes chez lesquelles ces troubles avaient été diagnostiqués, l’étude a montré que le niveau des risques associés était significativement plus élevé chez celles prenant du tirzépatide.

Quelle que soit l’ampleur de leur perte de poids, les utilisateurs de tirzépatide ayant développé une malnutrition présentaient un risque de décès lié à cette affection environ 25 fois plus élevé au cours des 18 mois de suivi que ceux n’ayant pas développé de malnutrition, ont calculé les chercheurs. À titre de comparaison, l’apparition d’une malnutrition a multiplié par environ sept le risque de décès chez les utilisateurs d’autres traitements du diabète et par environ deux chez ceux ayant subi une chirurgie bariatrique, par rapport aux patients de ces groupes n’ayant pas développé de malnutrition.

Chez les patients ayant développé une déshydratation, par rapport à ceux qui n’en ont pas souffert, le risque de décès était environ six fois plus élevé chez les utilisateurs de tirzépatide, quatre fois plus élevé chez les utilisateurs d’autres médicaments antidiabétiques et 2,5 fois plus élevé chez les patients ayant subi une chirurgie bariatrique. La fonte musculaire a multiplié par environ 12 le risque de décès chez les utilisateurs de tirzépatide, par six chez les utilisateurs de médicaments antidiabétiques et par deux après une chirurgie bariatrique.

Les risques d’hospitalisations et d’admissions en soins intensifs liées à ces complications suivaient des tendances similaires, les risques les plus élevés étant observés chez les patients traités par tirzépatide.

Les signes de fragilité dans le groupe sous tirzépatide sont généralement apparus après six mois de traitement, ce qui suggère qu’une surveillance continue est importante, ont déclaré les chercheurs de nference.

Eli Lilly n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les résultats de l’étude ne montrent pas que le tirzépatide ait provoqué des effets indésirables, a souligné Soundararajan.

Au contraire, a-t-il expliqué, l’apparition de problèmes liés à la fragilité pourrait permettre d’identifier les patients âgés dont l’état de santé se détériore en raison d’une maladie sous-jacente, d’une baisse de la réserve physiologique ou d’un apport nutritionnel insuffisant lors d’une perte de poids importante.

Aux médecins prenant en charge des patients âgés sous tirzépatide, Soundararajan a déclaré: « Dès les premiers signes de fragilité, intervenez de manière énergique. Arrêtez le traitement par tirzépatide et commencez à les surveiller de plus près. »

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), plus de 41 % des adultes américains âgés de 60 ans et plus sont obèses. Depuis le 1er juillet 2026, les médicaments à base de GLP-1 destinés au traitement de l’obésité sont accessibles aux bénéficiaires éligibles de la partie D de Medicare moyennant une participation mensuelle de 50 dollars; on estime qu’environ 3 à 4 millions de personnes âgées pourraient y avoir droit.

La diminution de la masse maigre qui accompagne la perte de poids induite par le GLP-1 pourrait avoir davantage d’importance chez les patients âgés, car beaucoup d’entre eux présentent déjà une faible réserve musculaire au départ, a déclaré la Dre Preethi Srikanthan, endocrinologue à l’UCLA, qui n’a pas participé à cette étude.

Il convient de vérifier, à l’aide de données prospectives et de méthodes de référence en matière d’évaluation de la fragilité, si la perte de poids associée au tirzépatide entraîne une fragilité cliniquement significative chez les personnes âgées vulnérables, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il était également nécessaire d’étudier si la pratique d’exercices de résistance et la prise de compléments protéiques permettraient de prévenir le déclin fonctionnel.

Les cliniciens doivent être conscients des signes de fragilité et savoir comment les surveiller, mais ils ne doivent pas s’alarmer ni éviter ce traitement efficace et prometteur, a-t-elle ajouté.