Une étude révèle que les modèles d'Anthropic progressent près de deux fois plus vite grâce à l'IA

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Les modèles d’IA d’Anthropic s’améliorent près de deux fois plus vite qu’auparavant, la technologie jouant un rôle accru dans le développement de successeurs plus puissants, selon une étude indépendante, ce qui renforce les récentes mises en garde selon lesquelles ces avancées pourraient dépasser les efforts visant à évaluer les risques.

Les conclusions de l’association à but non lucratif METR, spécialisée dans la sécurité de l’IA, publiées jeudi, constituent l’une des preuves les plus évidentes à ce jour que l’IA accélère son propre développement, ouvrant potentiellement la voie à l’auto-amélioration récursive (RSI), qui permet aux systèmes d’IA de créer des versions plus puissantes d’eux-mêmes sans intervention humaine.

Cette évaluation de 11 semaines, menée entre août et octobre et s’appuyant sur des recherches confidentielles, des entretiens et des données de performance issues de modèles non publiés, a révélé que les capacités de référence d’Anthropic s’étaient améliorées 1,9 fois plus rapidement depuis octobre 2025 qu’auparavant.

“En octobre 2026, Anthropic améliore probablement les capacités de ses modèles sur des tâches bien définies à un rythme environ deux fois supérieur à celui observé entre mars 2024 et octobre 2025”, a déclaré METR, également connu sous le nom de Model Evaluation and Threat Research.

“Cette estimation comporte un degré élevé d’incertitude; nous ne serions pas surpris si l’accélération réelle était plus proche de 1,5 ou 2,5 fois le rythme historique”, a ajouté l’expert externe.

Il a également souligné que l’IA n’était pas encore capable d’apporter une contribution hautement significative et entièrement autonome aux étapes les plus importantes de l’entraînement des modèles.

Les chercheurs d’Anthropic ont fait état de gains de productivité spectaculaires grâce à l’utilisation de l’IA pour écrire du code et mener des expériences. Des sondages informels menés auprès des employés ont suggéré des améliorations d’un facteur d’environ 12, bien que METR ait averti que ces chiffres n’étaient pas fiables.

Anthropic, dont le directeur général a appelé en septembre à ralentir le développement de l’IA avancée, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La société basée à San Francisco se prépare à entrer en bourse, potentiellement dès ce mois-ci, dans le cadre de ce qui pourrait être l’une des plus importantes introductions en bourse de l’histoire et un test majeur de l’appétit des investisseurs pour les entreprises d’IA qui dépensent des milliards pour développer cette technologie.

La perspective d’une auto-amélioration récursive a alimenté ces derniers mois les mises en garde des chercheurs en IA, selon lesquelles de tels systèmes pourraient devenir difficiles à aligner sur les objectifs humains, à surveiller et à contrôler, ce qui pourrait constituer une menace existentielle pour l’humanité.

Une telle évolution pourrait avoir des implications considérables pour un secteur qui a dépensé des centaines de milliards de dollars pour mettre en place une infrastructure informatique destinée à entraîner des modèles avancés, dans la mesure où l’IA elle-même pourrait devenir un moteur important du progrès technologique.

“Nous sommes convaincus que cette accélération n’était pas due à une accélération de la mise à l’échelle de la puissance de calcul utilisée pour l’entraînement”, a déclaré METR.