Une étude révèle que la législation européenne sur la déforestation imposera le respect de ses dispositions même aux chaînes d'approvisionnement en café hors UE

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par May Angel

Selon une étude réalisée par l'organisation à but non lucratif Trase, la nouvelle législation européenne contre la déforestation incitera de nombreuses entreprises du secteur du café à s'assurer que tous leurs produits respectent les règles de l'Union, et pas seulement ceux destinés spécifiquement aux marchés européens.

À partir de fin décembre, le règlement européen sur la déforestation exigera des importateurs qu’ils prouvent que leurs produits n’ont pas été fabriqués à partir de matières premières issues de terres déboisées, notamment en retraçant l’origine des matières jusqu’à la parcelle où elles ont été cultivées.

Pour les producteurs de café qui expédient la majeure partie, mais pas la totalité, de leur production vers l’UE, Trase a constaté qu’il serait souvent moins coûteux d’étendre la conformité au règlement anti-déforestation de l’UE à l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement, plutôt que de gérer des chaînes distinctes pour l’UE et les pays tiers.

* L’UE représente environ 40 % des importations mondiales de café, mais selon Trase, les entreprises qui approvisionnent le bloc gèrent près de 80 % des expéditions mondiales de café.

* Le géant du café JDE Peet’s JDEG.D expédie 84 % de ses grains vers l’UE, tandis que les sociétés de négoce Louis Dreyfus LOUDR.UL et Neumann Gruppe en expédient respectivement 63 % et 53 %.

* "Pour ces entreprises, étendre les exigences de traçabilité à l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement () pourrait s’avérer la solution la plus rentable. Cela signifie que la loi sur la déforestation pourrait avoir un impact bien supérieur au poids de l’UE", a déclaré Trase.

* L’EUDR fait depuis longtemps l’objet de critiques selon lesquelles il conduirait à des chaînes d’approvisionnement cloisonnées, excluant les petits agriculteurs des zones rurales reculées du marché lucratif de l’UE, les exportateurs étant réticents à expédier leurs fèves vers le bloc européen car ils devront en assurer la traçabilité.

* L’étude de Trase remet en cause cette critique.

* "Le fait que de nombreuses entreprises exportent à la fois vers l’UE et vers d’autres marchés suggère que des normes similaires pourraient être plus facilement adoptées par ces entreprises en dehors de l’UE", indique-t-elle.

* La déforestation est la deuxième cause principale du changement climatique après la combustion de combustibles fossiles. L’EUDR vise à mettre fin aux 10 % de déforestation mondiale alimentée par les importations de l’UE.