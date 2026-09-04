Une étude révèle que de plus en plus d'enfants de moins de 12 ans se voient prescrire des médicaments amaigrissants aux États-Unis

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Aux États-Unis, les prescriptions de médicaments amaigrissants à base de GLP-1 chez les enfants de moins de 12 ans ont été multipliées par plus de 300 depuis 2019, les médecins recherchant de nouveaux traitements efficaces pour les jeunes patients souffrant d’obésité, selon une étude publiée vendredi.

Cetteétude, qui portait sur plus de 3,5 millions d’enfants âgés de 8 à 11 ans souffrant d’obésité mais ne présentant pas de diabète, a révélé que les prescriptions de médicaments amaigrissants à base de GLP-1 sont passées de 0,03 % en 2019 à 9,3 % en juin dernier.

Bien que ces médicaments ne soient pas autorisés chez les enfants de moins de 12 ans, les recommandations cliniques permettent leur utilisation pour traiter l’obésité chez des enfants dès l’âge de huit ans dans certains cas.

94 % des enfants à qui des médicaments à base de GLP-1 ont été prescrits souffraient d’obésité sévère, et environ 65 % présentaient au moins une complication associée, telle qu’un taux de cholestérol élevé, une hypertension artérielle ou une apnée du sommeil.

Au total, 20 282 enfants ont reçu des médicaments à base de GLP-1 au cours de la période étudiée — le plus souvent le Wegovy

NOVOb.CO de Novo Nordisk. Les médecins ont également prescrit le Saxenda de Novo et le Zepbound LLY.N d’Eli Lilly.

Bien que le nombre absolu d’enfants de moins de 12 ans recevant un traitement au GLP-1 reste faible, l’étude montre que l’utilisation du GLP-1 connaît une croissance rapide, a déclaré le Dr Babak Orandi, chercheur principal et spécialiste de la médecine de l’obésité au NYU Langone Health.

Le Dr Orandi a ajouté qu’un suivi de la sécurité à long terme était nécessaire pour s’assurer que ces médicaments restent sûrs et efficaces.

Les enfants vivant dans des communautés à revenus plus élevés avaient 55 % plus de chances de se voir prescrire ces médicaments, ce qui suggère l’émergence de disparités en matière d’accès, selon l’étude publiée dans la revue *Pediatrics* .

"Les médecins et les décideurs politiques en matière de santé ont la responsabilité de veiller à ce que … ces traitements précieux et parfois coûteux soient accessibles à un plus grand nombre de personnes que celles qui bénéficient d’une assurance maladie et ont les moyens de se rendre dans des cliniques pédiatriques", a déclaré Allan Massie, coauteur de l’étude et professeur agrégé de chirurgie à la NYU Grossman School of Medicine.

Les chercheurs ont utilisé Epic Cosmos, une base de données nationale de dossiers médicaux électroniques regroupant plus de 300 millions de patients américains. La société Epic n’a joué aucun rôle dans cette étude.