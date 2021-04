Une étude préclinique démontre le bénéfice des phages de Pherecydes Pharma administrés par inhalation pour traiter les pneumonies liées à la ventilation mécanique

Pour recevoir toute l'information financière de Pherecydes Pharma en temps réel, faites-en la demande par mail à pherecydes@newcap.eu



Nantes, France le 8 avril 2021 - 18h CEST - Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE, éligible PEA-PME), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd'hui que Nathalie Heuzé-Vourc'h du Centre d'Etude des Pathologies Respiratoires (UMR INSERM-Université de Tours U1100) présentera les résultats d'une étude préclinique réalisée avec les phages de Pherecydes Pharma lors du 6th Annual Inhalation and Respiratory Drug Delivery Congress (conférence virtuelle sur l'administration de médicaments par inhalation et par voie respiratoire).



La présentation, intitulée « Phagothérapie par inhalation pour traiter la pneumonie associée à la ventilation (Inhaled phage therapy to treat Ventilation Associated Pneumonia) », est fondée sur les résultats d'une étude menée dans le cadre d'un partenariat entre l'UMR U1100, DTF-Aerodrug et Pherecydes Pharma et financée en partie par l'Agence de l'Innovation de Défense (AID) (projet RAPID Pneumophage).