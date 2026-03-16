Une étude montre que la pilule contre l'obésité de Structure permet une perte de poids de 16,3 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des actions au paragraphe 2, des commentaires d'analystes aux paragraphes 7, 9-10, des détails dans tout le document)

Structure Therapeutics GPCR.O a annoncé lundi que l'aleniglipron, un médicament oral contre l'obésité, a permis une perte de poids de 16,3 % par rapport à un placebo après 44 semaines de traitement dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire .

Les actions de la société ont augmenté de 9 % avant la mise sur le marché.

Les développeurs de médicaments font la course pour pénétrer le marché très concurrentiel et en plein essor des médicaments pour la perte de poids, dominé par des médicaments injectables tels que Wegovy de Novo NOVOb.CO et Zepbound d'Eli Lilly

LLY.N .

Mais la tendance est désormais aux traitements oraux, plus faciles à produire et susceptibles de favoriser l'observance, en particulier chez les patients qui préfèrent éviter les aiguilles.

Les analystes ont précédemment estimé qu'une perte de poids allant jusqu'à 16 % rendrait l'aleniglipron de Structure compétitif par rapport à d'autres pilules.

La société a testé des doses de 120 mg, 180 mg et 240 mg dans le cadre de l'essai. La perte de poids la plus importante a été observée avec la dose de 180 mg.

Les données sur 44 semaines ont démontré la capacité à atteindre la meilleure perte de poids de sa catégorie, quelle que soit la dose, sans aucun signe clair de plateau, a déclaré Seamus Fernandez, analyste chez Guggenheim.

À 36 semaines avec unedose de 240 mg, le médicament a montré une perte de poids allant jusqu'à 15,3 %.

Les analystes attendaient également un nombre limité d'abandons et des taux de vomissement plus faibles pour prouver que les doses de 180 et 240 mg sont des options thérapeutiques potentiellement viables.

"Le plus important était la tolérance prolongée jusqu'à la médiane de 20 semaines de traitement, qui semble très compétitive en ce qui concerne les vomissements et les arrêts de traitement, tout en maintenant une perte de poids forte et constante", a déclaré Seamus Fernandez.

Les données intermédiaires d'une autre étude montrent moins d'abandons lorsque les patients commencent le traitement avec une dose initiale de 2,5 mg, a déclaré Structure.

Dans cette étude, les patients recevant la dose inférieure de 120 mg ont enregistré une perte de poids de 16,2 % à 56 semaines.

Structure possède le pipeline de médicaments pour la perte de poids le plus avancé après Eli Lilly, a déclaré Roger Song, analyste chez Jefferies, avant la lecture des données.