Une étude de la BofA révèle que, pour la première fois depuis 2023, les consommateurs américains préfèrent acheter un logement plutôt que de le louer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations tirées d'entretiens aux paragraphes 8 et 9) par Saeed Azhar et Arasu Kannagi Basil

Une majorité de consommateurs américains déclarent désormais préférer acheter un logement plutôt que de le louer ou d’emménager chez des proches. C’est la première fois depuis 2023 que l’opinion publique se prononce en faveur de l’accession à la propriété, selon le dernier rapport de la Bank of America sur les intentions d’achat immobilier.

Ces résultats indiquent une amélioration du sentiment à l’égard de l’accession à la propriété, alors même que la hausse des taux hypothécaires, les prix élevés de l’immobilier et l’offre limitée de logements continuent de peser sur le marché.

L’enquête montre que les acheteurs potentiels semblent moins disposés à attendre que les conditions s’améliorent, la génération Z et les milléniaux étant à l’origine de ce changement d’attitude. Sur les 2 000 personnes interrogées dans le cadre du sondage de la Bank of America, 53% privilégient désormais l’achat, tandis que 47% préfèrent la location ou l’emménagement chez des proches.

« Malgré des défis réels et persistants sur le marché, les acheteurs et les propriétaires sont de plus en plus optimistes, et nombreux sont ceux qui commencent à passer à l’action plutôt que d’attendre en restant sur la touche. Nous constatons des changements significatifs dans les attitudes vis-à-vis de l’accession à la propriété », a déclaré Matt Vernon, responsable des crédits à la consommation chez Bank of America, dans un communiqué.

La BofA a indiqué que 71% des personnes interrogées attendaient une baisse des taux d’intérêt et des prix de l’immobilier avant d’acheter, contre 75% en 2025.

Les propriétaires anticipent également leur projet d’achat d’un autre bien immobilier. Environ 22% ont déclaré qu’ils prévoyaient d’acheter dans l’année à venir, contre 15% en 2025, selon le rapport.

Pour autant, l’accessibilité financière reste le principal obstacle pour les acheteurs potentiels, les prix élevés de l’immobilier et les taux d’intérêt élevés figurant parmi les principales préoccupations des consommateurs, selon l’enquête.

"L’accessibilité financière reste le principal obstacle ou la principale contrainte sur le marché, mais l’intention d’achat est en hausse. Les propriétaires continuent de vivre ces événements de vie qui ont traditionnellement conduit à l’achat d’un logement ", a déclaré Vernon à Reuters.

Les consommateurs prennent de plus en plus conscience que les taux élevés pourraient persister plus longtemps, un point de vue qui va dans le sens des prévisions de la BofA, selon lesquelles les taux hypothécaires devraient se maintenir cette année dans une fourchette comprise entre 6,25% et 6,75%, a-t-il ajouté.

L’enquête a également révélé que les acheteurs potentiels et les propriétaires actuels recourent de plus en plus à l’intelligence artificielle (IA) dans le cadre du processus d’achat immobilier: un sur cinq a utilisé des outils d’IA ou des chatbots au cours de l’année écoulée pour calculer les coûts, explorer les quartiers et suivre les tendances du marché.