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La compagnie nationale d'énergie du Kazakhstan, Kazmunaygas, a déclaré qu'une nouvelle unité d'amarrage à point unique (SPM) pour le Caspian Pipeline Consortium (CPC) serait livrée sous peu, a rapporté Interfax jeudi.

Le CPC représente environ 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan. Ses opérations ont été perturbées à divers moments de la guerre en Ukraine par des attaques ukrainiennes sur des stations de pompage en Russie et par des frappes de drones sur son terminal de chargement près de Novorossiysk, sur la côte russe de la mer Noire.

Le terminal, qui traite 80 % des exportations de brut du Kazakhstan et environ 1,5 % de l'approvisionnement mondial en pétrole, dispose actuellement de trois SPM, dont deux sont normalement opérationnels et un est utilisé comme solution de secours.