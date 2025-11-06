Une entreprise chinoise signe des accords agricoles d'une valeur de 5,2 milliards de dollars avec des négociants tels que Cargill et LDC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de la chaîne d'approvisionnement et promoteur immobilier chinois Xiamen C&D

600153.SS a déclaré jeudi avoir signé des contrats d'une valeur totale de plus de 5,2 milliards de dollars avec sept entreprises agroalimentaires et maisons de commerce, dont Cargill et Louis Dreyfus Company, à Shanghai .

Les contrats signés portent sur le soja, le maïs et le coton, entre autres, a indiqué la société basée à Xiamen dans des déclarations publiées sur son compte de médias sociaux chinois.

L'accord de Xiamen C&D avec Cargill, une entreprise américaine, permettrait d'approvisionner les entreprises d'alimentation animale et de transformation alimentaire de l'entreprise chinoise, selon l'une des déclarations.

Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si l'accord avec Cargill concernait le soja , une matière première très surveillée depuis que Washington a déclaré que la Chine reprendrait ses achats de soja américain dans le cadre d'une trêve commerciale conclue le mois dernier.

L'accord de 2,5 milliards de dollars conclu par la société chinoise avec le négociant en matières premières agricoles Louis Dreyfus Company contribuera à établir un réseau mondial stable d'approvisionnement en produits agricoles, a déclaré la société dans un communiqué publié mercredi.

Les autres contrats de Xiamen C&D ont été signés avec la société suisse Syngenta et la société américaine CHS CHSCP.O , ainsi qu'avec Olam OLAG.SI , BTG Pactual et Cutrale.