Une enquête révèle que les réseaux sociaux nuisent à la démocratie en diffusant des rumeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un nombre croissant de personnes estiment que les réseaux sociaux manipulent et divisent la population et nuisent à la démocratie, a déclaré jeudi le Pew Research Center, faisant écho aux inquiétudes grandissantes et à la surveillance accrue observées à travers le monde.

Les entreprises qui exploitent des plateformes sociales populaires, notamment Meta META.O , Snap SNAP.N et TikTok , ont fait l’objet de milliers de poursuites judiciaires et ont versé des sommes considérables pour régler des plaintes selon lesquelles elles auraient porté préjudice à leurs utilisateurs. De leur côté, les gouvernements ont cherché des moyens infaillibles de protéger la vie privée de leurs citoyens.

L’Australie a proposé des règles permettant aux utilisateurs de se désabonner des flux recommandés par des algorithmes, après être devenue le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. La dernière enquête du Pew Research Center a montré que 82 % des adultes australiens soutiennent la décision du gouvernement de restreindre l’accès des enfants aux réseaux sociaux.

Une majorité des personnes interrogées a déclaré que les réseaux sociaux informaient les gens et leur donnaient une voix en politique, mais le rapport fait état d’une augmentation générale du nombre de personnes qui considèrent désormais les réseaux sociaux comme une “mauvaise chose” par rapport à 2022.

Les habitants des pays les plus riches, notamment les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, sont plus enclins à penser que les réseaux sociaux nuisent à la démocratie, contrairement à leurs homologues des économies affichant un produit intérieur brut par habitant plus faible, comme le Ghana, le Kenya et le Nigeria.

Les États-Unis figurent parmi les pays les plus sceptiques, 64 % des adultes interrogés estimant que les réseaux sociaux nuisent à la démocratie. La proportion de personnes considérant que les réseaux sociaux sont néfastes pour la démocratie a augmenté dans 16 des 26 pays pour lesquels des données antérieures étaient disponibles.

Pew Research a indiqué avoir interrogé plus de 45 000 personnes dans 37 pays, tout en menant un sondage auprès de 5 511 adultes américains supplémentaires sur l’utilisation des réseaux sociaux aux États-Unis.