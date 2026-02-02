Une enquête révèle que la confiance des entreprises de Hong Kong augmente malgré les tensions entre les États-Unis et la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La confiance des entreprises de Hong Kong s'est améliorée pour 2026 malgré l'incertitude mondiale persistante, selon un rapport d'enquête publié lundi par la Chambre de commerce américaine à Hong Kong.

L'enquête, qui a interrogé des décideurs de haut niveau des entreprises membres de l'AmCham dans la ville, a montré que plus de 50 % des personnes interrogées étaient optimistes quant aux perspectives commerciales pour les 12 prochains mois, contre 33 % l'année dernière.

Washington et Pékin entretiennent depuis des années des relations tendues sur plusieurs sujets, notamment les droits de douane. Les deux pays ont conclu une nouvelle trêve commerciale après les pourparlers en Corée du Sud entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping en octobre de l'année dernière, où Trump a accepté de réduire les droits de douane en échange de l'engagement de Pékin à sévir contre le commerce illicite de fentanyl, à reprendre les achats de soja américain et à suspendre les contrôles sur les exportations de terres rares.

"Les entreprises ont continué à considérer les tensions dans les relations entre les États-Unis et la Chine comme le principal défi commercial", indique le rapport de l'AmCham.

"Les personnes interrogées estiment que l'incertitude générale des perspectives (61%) et le manque perçu de différenciation entre Hong Kong et la Chine (62%) ont eu le plus grand impact sur leurs entreprises dans l'environnement géopolitique actuel. Parmi les autres défis à relever figurent l'imposition de droits de douane (30%) et le respect des réglementations américaines et chinoises (29%)", indique l'enquête.

L'enquête a été menée entre novembre 2025 et janvier 2026.

L'AmCham Hong Kong a déclaré que la ville conserve son statut de siège d'entreprise, 92 % des multinationales ayant indiqué qu'elles ne prévoyaient pas de délocaliser leur siège hors de Hong Kong au cours des trois prochaines années.

L'amélioration de la confiance des consommateurs et des entreprises et les nouvelles baisses de taux d'intérêt attendues aux États-Unis bénéficieront à la consommation et aux activités d'investissement, tandis que les incertitudes extérieures persistent dans un contexte d'escalade des tensions géopolitiques, a déclaré un porte-parole du gouvernement de Hong Kong à Reuters en janvier.