Une émission non dilutive de 2,6m€ (Crossject)

Le financement prend la forme de Notes et prévoit des remboursements indexés sur le chiffre d'affaires de Crossject jusqu'à 2028 (au plus tard) avec un plancher annuel de 285k€ pendant les deux premières années. Il est assorti d'une sûreté portant sur des actifs de propriété industrielle (dans une fiducie accordant une licence exclusive au groupe) qui, selon la direction de Crossject, sera remboursée par une faible part des chiffres d'affaires futurs du groupe (et diminuant au fil du temps). Crossject est passé par un processus de due-diligence avant d'obtenir le financement, ce que nous trouvons évidemment positif et rassurant concernant la qualité des actifs, des procédés et des perspectives du groupe. Globalement, Crossject estime ses besoins de financement à 12m€ à l'horizon des 12 prochains mois, et les entrées de fonds (crédits d'impôt, avances, revenus consécutifs à la signature d'accords commerciaux, exercice de BSA, etc.) incluront également d'autres ressources non dilutives. La priorité désormais donnée par la direction aux instruments non dilutifs, comme cela avait été annoncé, constitue, selon nous, une bonne nouvelle, à la fois parce qu'elle est conforme aux intérêts des actionnaires et, dans ce cas particulier, parce qu'elle renforce un peu plus la crédibilité du groupe en termes de due-diligence.