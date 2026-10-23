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Une démocrate exhorte le secteur de l'audiovisuel à se montrer plus combative face à la FCC
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 18:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, la seule membre démocrate de la Commission fédérale des communications (FCC) a exhorté le secteur à adopter une approche plus offensive face aux mesures prises par l’administration Trump à l’encontre des grands réseaux et chaînes de télévision américains.

La commissaire de la FCC, Anna Gomez, a appelé l'Association nationale des diffuseurs (NAB) à réagir face aux efforts déployés par l'administration pour mettre les diffuseurs au pied du mur sur plusieurs fronts, notamment l'avertissement lancé par le président de la FCC, Brendan Carr, selon lequel les chaînes de télévision américaines pourraient enfreindre leurs obligations réglementaires en diffusant des « sondages entièrement faux » avant l'élection du 3 novembre. « Cette administration mène une campagne coordonnée à l'échelle du gouvernement pour transformer les médias en porte-parole à sa solde », a déclaré Mme Gomez.

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