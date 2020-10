Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une délégation d'Israël au Soudan pour discuter de normalisation des liens-presse Reuters • 22/10/2020 à 03:23









JERUSALEM, 22 octobre (Reuters) - Une délégation israélienne a effectué mercredi une rare visite au Soudan afin d'évoquer une normalisation des relations entre les deux pays, a rapporté la radio publique israélienne Kan, alors qu'un membre du gouvernement a évoqué une possible avancée diplomatique majeure. Aucune précision n'a été donnée par la radio Kan sur la teneur des échanges à Khartoum. Les services du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministère israélien des Affaires étrangères ont décliné des demandes de commentaire. Interrogé plus tôt par la télévision Channel 13 News, le ministre israélien du Renseignement, Eli Cohen, a dit estimer que l'Etat hébreu était "très proche de normaliser les liens avec le Soudan". Ces échanges interviennent après que les Etats-Unis ont annoncé en début de semaine qu'ils allaient retirer le Soudan de leur liste des pays parrains du terrorisme. Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré mercredi que Washington cherchait à obtenir de Khartoum qu'il reconnaisse Israël. Il n'a pas lié la question de la normalisation des relations avec Israël à celle du retrait de la liste des pays parrains du terrorisme. (Maayan Lubell et Dan Williams; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.