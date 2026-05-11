Une décision de justice pakistanaise ouvre la voie au retour du fondateur de TRG, mais soulève des inquiétudes quant à la gouvernance

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* Un tribunal pakistanais ouvre la voie au retour du fondateur de TRG aux commandes

* La cour rejette les recours concernant l'annulation de la participation de 30 % dans TRG

* Chishti déclare qu'il briguera un siège au conseil d'administration de TRG

* TRG International met en garde contre les risques liés à la gouvernance et à la réputation

* Chishti a démissionné en 2021 à la suite d'allégations de harcèlement devant le Congrès américain

(Ajout de détails sur le témoignage devant le Congrès américain au paragraphe 4) par Ariba Shahid

La Cour suprême du Pakistan a ouvert la voie à Zia Chishti, fondateur de la société d'externalisation et de technologie TRG Pakistan TRGP.PSX , pour qu'il reprenne le contrôle de l'entreprise dont il avait démissionné il y a cinq ans à la suite d'allégations de harcèlement sexuel.

Cette affaire pourrait avoir des répercussions sur les normes de gouvernance d'entreprise au Pakistan et a attiré l'attention en raison de la présence internationale de TRG, notamment ses participations indirectes dans la société d'IA Afiniti et la société de gestion de la relation client IBEX, cotée au Nasdaq.

Lundi, à la suite de cette décision, le cours de l'action TRG Pakistan a bondi de 10 %, provoquant une suspension des cotations à la Bourse du Pakistan.

Chishti a démissionné de ses fonctions liées à TRG en 2021 après qu'un ancien employé d'Afiniti a témoigné devant le Congrès américain qu'une sentence arbitrale avait reconnu Chishti coupable de harcèlement sexuel et d'agression. Chishti a nié toute faute.

M. Chishti, fondateur et ancien directeur général de TRG, a déclaré qu'il avait l'intention de briguer un siège au conseil d'administration à la suite de cette décision.

"Je compte me présenter pour un siège au conseil d'administration et j'ai bon espoir que nous obtenions trois, voire quatre sièges au conseil", a-t-il déclaré à Reuters.

Il a rejeté les inquiétudes selon lesquelles son retour pourrait présenter des risques en matière de gouvernance ou de réputation.

"Les allégations portées contre moi ont été à maintes reprises prouvées fausses, dans le cadre de procédures pour diffamation et de litiges au Pakistan et au Royaume-Uni. Je ne perçois aucun risque pour ma réputation", a-t-il déclaré.

"Il m’a fallu quatre ans pour établir de manière satisfaisante que les allégations portées contre moi sont fausses. C’est tout ce qui compte."

Selon une brève décision rendue publique lundi, la Cour suprême a rejeté les recours formés par TRG Pakistan, TRG International (basée aux Bermudes) et l’actionnaire Greentree Holdings contre une décision d’une juridiction inférieure qui avait annulé la participation de 30 % de Greentree dans la société cotée au Pakistan.

Dans un communiqué de presse , TRG International a déclaré que cette décision "entraînerait un changement significatif de l'influence des droits de vote au sein de TRG Pakistan en faveur de M. Zia Chishti".

TRG International a averti que toute nouvelle association avec M. Chishti pourrait créer "de graves risques en matière de réputation, de gouvernance, d’activité commerciale et de relations avec les parties prenantes" pour les entités liées à TRG.

Le litige trouve son origine dans une décision rendue en 2025 par la Haute Cour du Sindh, qui a estimé que le conseil d'administration de TRG Pakistan avait utilisé de manière abusive les fonds de la société par l'intermédiaire de Greentree Holdings, société enregistrée aux Bermudes, pour acquérir des actions de la société avant les élections du conseil d'administration, selon une note d'information diffusée par les conseillers de M. Chishti.

TRG International a contesté cette interprétation, affirmant que la décision avait annulé un investissement d'environ 90 millions de dollars réalisé par un investisseur étranger au Pakistan.

La société a déclaré que "plusieurs niveaux de gouvernance et de protections structurelles", notamment une ordonnance d’un tribunal des Bermudes plaçant les actions de Chishti sous séquestre, limiteraient son influence pratique, et qu’une "résolution constructive et ordonnée" visant à l’écarter complètement "préserverait au mieux la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes".