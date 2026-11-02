Une cyberattaque aurait provoqué une hausse de la température dans les réfrigérateurs d'Ahold Delhaize, selon Belga

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les hausses de température survenues pendant la nuit dans les réfrigérateurs et congélateurs d'Ahold Delhaize AD.AS dans des dizaines de magasins en Belgique et au Luxembourg ont été causées par une cyberattaque, a rapporté lundi l'agence de presse Belga, citant Stephan Moelans, le directeur général de la société de réfrigération Sabcobel.

Le bureau de M. Moelans n'a pas souhaité faire de commentaires.