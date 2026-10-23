Une croissance organique de près de 17% pour Sword au 3e trimestre

Sword Group affiche un chiffre d'affaires consolidé de 100,2 MEUR au 3e trimestre 2026, en progression de 17,1% à périmètre constant et de 16,6% à périmètre et taux de change constants, ainsi qu'une marge d'EBITDA de 12%, soit 12 MEUR.

Le chiffre d'affaires du groupe de services informatiques s'est ainsi élevé à 287,9 MEUR sur les neuf premiers mois de 2026, en progression de 14,6% à périmètre et taux de change constants, tandis que la marge d'EBITDA s'est maintenue à 12%.

"Le nouveau modèle de croissance de Sword issu de la réussite de notre plan de transformation IA donne des résultats supérieurs à nos attentes. La solidité de notre backlog et la performance de nos offres IA, résilience et cloud assurent la pérennité du groupe", estime la société.

Au terme d'un trimestre "marqué par des signatures importantes avec l'Union européenne et de grandes sociétés anglo-saxonnes", le groupe confirme ses objectifs annuels pour 2026, tant en matière de croissance organique que de rentabilité.