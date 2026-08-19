Une cour d'appel américaine relance l'action en justice sur la faillite de Signature Bank malgré l'opposition de la FDIC

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* La loi adoptée à l'époque de la crise des caisses d'épargne et de crédit n'a pas privé les actionnaires de leur droit d'intenter des actions pour fraude boursière

* Les actionnaires ont accusé les dirigeants de Signature et KPMG d’avoir dissimulé les risques

* Les autorités de régulation ont fermé Signature en mars 2023 à la suite d’une ruée sur les dépôts

* La FDIC refuse de commenter

par Jonathan Stempel

Une cour d’appel américaine a rétabli mercredi une action en justice intentée par des investisseurs suite à la faillite de Signature Bank en 2023, estimant que la mise sous tutelle de l’établissement par la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) n’avait pas privé les actionnaires de leur droit d’intenter une action en justice. Par un vote de 3 contre 0, la Cour d’appel du 2e circuit des États-Unis, à Manhattan, a rejeté l’argument de la FDIC selon lequel une loi de 1989, adoptée à la suite de la crise des caisses d’épargne et de crédit de cette décennie, conférait au régulateur le pouvoir exclusif d’intenter des actions en justice pour fraude boursière après être devenu l’administrateur judiciaire d’une banque en faillite. Cette décision constitue une victoire pour les actionnaires, menés par le fonds de pension suédois Sjunde AP-Fonden, qui accusaient sept anciens dirigeants et administrateurs de Signature, ainsi que l’ancien auditeur de la banque, KPMG, d’avoir présenté de manière trompeuse les risques de liquidité et la gestion des risques de la banque, gonflant ainsi le cours de son action. Le recours collectif qu’ils avaient intenté visait à obtenir une indemnisation pour leurs pertes.

La FDIC n’a pas souhaité faire de commentaire. Les avocats des actionnaires n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les autorités de régulation ont fermé Signature le 12 mars 2023, après que des clients inquiets eurent retiré plusieurs milliards de dollars, soit environ 20% de ses dépôts, à la suite de l’effondrement de la Silicon Valley Bank, une banque de plus grande envergure, deux jours plus tôt.

Les deux banques avaient une exposition croissante aux clients du secteur des cryptomonnaies. Les répercussions ont entraîné la faillite d’une autre grande banque, First Republic, en mai 2023.

DE NOMBREUX DÉPÔTS NON ASSURÉS La FDIC a attribué la chute d’ Signature à une gestion des risques inadéquate dans la poursuite d’une “croissance rapide et effrénée”. En 2021, environ 92% des dépôts de Signature n’étaient pas assurés, et 40% appartenaient à seulement 60 clients. Dans sa décision rendue mercredi, le juge d’appel Richard Wesley a déclaré que, bien que la “clause de succession” de la loi de 1989 sur la réforme, le redressement et l’application des institutions financières (Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act) confère à la FDIC de nombreux pouvoirs pour superviser les banques en faillite, ces pouvoirs n’incluent pas la “détention” du droit d’intenter une action en justice.

Il a cité une décision de la Cour suprême de 2021 portant sur les droits des actionnaires de Fannie Mae FNMA.PK et de Freddie Mac FMCC.PK à la suite d’un rachat par le gouvernement en 2008.

Les droits des actionnaires “découlent de la détention d’actions ou de la relation juridique correspondante entre les actionnaires et la société”, a écrit Wesley. “La clause de succession ne s’étend pas aux droits qu’un actionnaire détient à titre personnel et indépendamment de sa détention d’une action particulière ou de son statut d’actionnaire.” La cour d’appel a renvoyé l’affaire devant le juge fédéral de district Frederic Block, à Brooklyn, qui l’avait classée sans suite en mars 2025. La décision rendue mercredi ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire.

Flagstar Bank FLG.N a acquis la quasi-totalité des dépôts de Signature. La FDIC assure les dépôts d’environ 4.250 banques et caisses d’épargne.