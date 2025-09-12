Une cour d'appel américaine rejette la demande de Google de suspendre la refonte du Play Store dans l'affaire Epic Games

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O , la société d'Alphabet, n'a pas réussi vendredi à convaincre une cour d'appel américaine de geler à nouveau une ordonnance l'obligeant à réformer en profondeur sa boutique d'applications Play, alors qu'elle conteste la décision dans le cadre d'un procès intenté par le fabricant de jeux vidéo "Fortnite" Epic Games.

La Cour d'appel du 9e circuit des États-Unis, basée à San Francisco, a rejeté la demande de Google de continuer à mettre en pause l'ordonnance, qui exige que l'entreprise technologique rétablisse la concurrence en permettant aux utilisateurs de télécharger des applications rivales dans son magasin Play et en mettant le catalogue d'applications Play à la disposition de ces concurrents, parmi d'autres réformes.