Une cour d'appel américaine interdit à Kalshi de proposer des contrats d'événements sur les territoires amérindiens

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* La Cour d'appel du 9e circuit estime que les tribus pourraient prouver que Kalshi a enfreint la loi fédérale sur les jeux d'argent

* Robinhood a affirmé qu’elle subirait des pertes commerciales considérables si les tribus obtenaient gain de cause

* Une coalition bipartisane regroupant 27 États et Washington, D.C. a soutenu les tribus

* Kalshi pourrait faire appel, estimant que la surveillance relève de la CFTC

par Jonathan Stempel

Une cour d’appel fédérale a interdit mercredi à Kalshi de proposer des contrats liés à des événements sportifs sur les territoires de deux tribus californiennes, infligeant ainsi à la plus grande plateforme américaine de marchés de prédiction son deuxième revers juridique en moins d’un mois.

Par un vote de 3 contre 0, la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, à San Francisco, a estimé que deux tribus californiennes reconnues par le gouvernement fédéral, les Blue Lake Rancheria et les Chicken Ranch Rancheria des Indiens Me-Wuk, méritaient une injonction préliminaire, car elles démontreraient probablement que les contrats de Kalshi enfreignaient la loi fédérale sur la réglementation des jeux d’argent chez les Indiens (Indian Gaming Regulatory Act) ainsi que les propres réglementations des tribus en matière de jeux d’argent.

Le 28 août, cette même cour avait déclaré que Kalshi était soumise à l' de surveillance des autorités de régulation des jeux du Nevada.

Cette décision vient s'ajouter aux contestations judiciaires auxquelles sont confrontés les opérateurs de marchés de prédiction, dans un contexte de débat national visant à déterminer si les plateformes permettant aux utilisateurs de parier sur des événements sportifs ou autres doivent être réglementées en tant que jeux d’argent ou en tant que marchés financiers agréés au niveau fédéral.

Il s’agit également d’ un revers pour l’opérateur de plateforme de trading électronique Robinhood Markets HOOD.O , qui avait déclaré qu’il subirait une perte d’activité considérable s’il ne pouvait plus acheminer les ordres de contrats sur événements de ses clients via Kalshi.

Elisabeth Diana, porte-parole de Kalshi, a déclaré que la société pourrait faire appel. « Cette décision est difficile à concilier avec d’autres lois fédérales, qui confient exclusivement à la [Commodity Futures Trading Commission] la réglementation des opérations sur dérivés en bourse », a-t-elle déclaré.

Une porte-parole de Robinhood a indiqué que la société évaluait ses options juridiques. « Robinhood nourrit un grand respect pour les tribus amérindiennes et leur souveraineté », a-t-elle ajouté.

« PARIER » SUR KALSHI N’EST PAS AUTORISÉ

Les deux tribus ont autorisé les jeux d’argent sur leurs réserves conformément aux procédures prescrites par le ministère américain de l’Intérieur, mais ont précisé qu’aucune procédure ni aucun accord ne permettait à des entités non tribales telles que Kalshi d’en faire de même.

La juge de circuit Margaret McKeown a estimé qu’un juge de première instance avait commis une erreur en rejetant une injonction, car chaque contrat d’événement de Kalshi constituait « un acte consistant à placer un pari ou une mise », ce que ni le secrétaire à l’Intérieur ni les règlements des tribus en matière de jeux n’autorisaient expressément.

Elle a rejeté l’argument de Kalshi selon lequel la loi sur la réglementation des jeux d’argent indiens (Indian Gaming Regulatory Act, IGRA) avait été supplantée par la loi fédérale sur la répression des jeux d’argent illégaux sur Internet (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act), affirmant que cette dernière ne s’appliquait pas aux contrats d’événements de Kalshi.

« L’IGRA confère donc aux tribus un fondement juridique leur permettant d’interdire les contrats d’événements sportifs de Kalshi sur leurs terres », a écrit Mme McKeown.

Les Marston, avocat des tribus, a déclaré lors d’une interview: « C’est une formidable victoire pour les tribus. Ce que fait Kalshi est immoral. L’entreprise aurait très bien pu dépenser quelques millions de dollars pour mettre en place une barrière géographique autour des activités des tribus. »

La cour d’appel a renvoyé l’affaire devant la juge fédérale de district Jacqueline Scott Corley, à San Francisco, qui avait rejeté une demande d’injonction préliminaire en novembre dernier.

LA CFTC ET LES ÉTATS EN DÉSACCORD

Bien que surtout connue pour autoriser les paris sportifs, la plateforme de Kalshi permet également aux utilisateurs de parier sur les élections, l’économie, la météo et les événements culturels.

De nombreux analystes s’attendent à ce que la Cour suprême des États-Unis se prononce à terme sur la question de savoir qui doit réglementer les marchés de prédiction, et Robinhood a demandé à ce qu’elle envisage de le faire.

La CFTC, sous la présidence républicaine de Donald Trump , revendique une compétence exclusive en la matière, mais de nombreux États ne sont pas d’accord.

Une coalition bipartisane regroupant 27 États et Washington, D.C. s'est rangée du côté des tribus dans le cadre de leur recours, affirmant qu'une décision en faveur de Kalshi porterait atteinte à leur autorité de longue date pour mettre fin aux jeux d'argent illégaux et lutter contre les préjudices liés aux jeux d'argent légaux.