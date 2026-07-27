Une cour d'appel américaine confirme la taxe de congestion du Colorado sur les voitures de location

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire immédiat de la part du groupe de location de voitures; détails et contexte aux paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

La Cour d’appel du 10e circuit des États-Unis a confirmé lundi la taxe de 3 dollars par jour imposée par le Colorado sur les voitures de location pour compenser les effets de la congestion routière, rejetant ainsi le recours formé par un groupe professionnel représentant Avis

CAR.O , Hertz HTZ.O , Enterprise et d’autres.

Le Colorado a adopté cette redevance en 2024 pour les locations d’une durée maximale de 30 jours afin de pallier l’impact des voitures de location sur le réseau routier public. L’État a indiqué que les recettes serviraient à financer des investissements dans les transports en commun et les services ferroviaires, afin de réduire les embouteillages.

Cette taxe est réévaluée chaque année pour tenir compte de l’inflation et s’applique aux programmes d’autopartage ainsi qu’aux véhicules de grande taille, tels que les camions de déménagement.

L’American Car Rental Association, qui a intenté cette action en justice, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La cour d’appel a confirmé le jugement rendu en première instance, qui avait précédemment jugé cette taxe légale.

Sont en cause les lois adoptées par le Congrès depuis 1972, qui ont étendu les interdictions relatives aux taxes locales sur les passagers aériens et le commerce aérien aux entreprises situées dans les aéroports à vocation commerciale et aux entreprises en général. Une loi de 2018 stipulait que les taxes locales ne pouvaient être imposées aux entreprises aéroportuaires que si celles-ci étaient entièrement utilisées à des fins aéroportuaires ou aéronautiques.

Dans un arrêt rendu à la majorité de 2 contre 1, la cour a estimé que cette redevance était valide, puisque ce sont les personnes qui louent des véhicules, et non les entreprises de location de voitures, qui la paient, et a ajouté que ce sont les voyageurs qui bénéficieront des services fournis par les projets d’infrastructures de transport terrestre financés par cette redevance.

En mars, un juge américain de New York a déclaré que la tentative du ministère américain des Transports de mettre fin de force au programme de péage urbain de Manhattan était illégale, ce qui a porté un coup aux efforts du président Donald Trump visant à supprimer cette redevance.