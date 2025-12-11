Une cour d'appel américaine annule partiellement les sanctions contre Apple dans le cadre du procès antitrust d'Epic Games

Apple AAPL.O a persuadé jeudi une cour d'appel américaine d'annuler certaines parties d'une ordonnance du tribunal exigeant que le fabricant de l'iPhone apporte des modifications à son lucratif App Store afin de promouvoir une plus grande concurrence, tout en perdant sa tentative d'annuler une injonction générale.

L'arrêt de la 9e cour d'appel des États-Unis, basée à San Francisco, indique que certaines parties de l'ordonnance rendue en avril, qui condamnait Apple pour violation d'une décision antérieure, étaient d'une portée excessive et devaient être modifiées. La cour d'appel a néanmoins maintenu la décision d'outrage prononcée par le juge de première instance et a refusé d'annuler une injonction obtenue par le fabricant de Fortnite, Epic Games.