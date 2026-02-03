Une commission du Sénat américain auditionnera la présidente du NTSB sur la collision aérienne mortelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire de Cruz, plus de détails dans les paragraphes 3-9) par David Shepardson

La commission du commerce du Sénat américain prévoit d'auditionner le 12 février la présidente du Bureau national de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board) après que l'agence a constaté qu'une série de défaillances systémiques de la part de l'Administration fédérale de l'aviation a conduit à une collision dévastatrice en plein vol qui a tué 67 personnes l'année dernière.

La collision de janvier 2025 entre un jet régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée près de l'aéroport national Ronald Reagan Washington (DCA) a été la catastrophe aérienne américaine la plus meurtrière depuis novembre 2001.

Le groupe d'experts entendra le témoignage de la présidente du NTSB, Jennifer Homendy, alors que les législateurs cherchent à faire approuver un projet de réforme de la sécurité aérienne qui est au point mort à la Chambre des représentants.

Le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, a déclaré qu'il pensait que la Chambre examinerait rapidement le projet de loi qui obligerait les exploitants d'aéronefs à équiper leur flotte, d'ici à la fin de 2031, d'un système clé de suivi des avions, connu sous le nom d'ADS-B, qui renforcerait également la surveillance du trafic des jets commerciaux et des hélicoptères et des itinéraires de vol près des aéroports commerciaux.

Par ailleurs, la commission a voté mardi en faveur de la nomination d'un pilote d'American Airlines et d'un responsable de la sécurité au sein du NTSB. John DeLeeuw, directeur général de la sécurité et commandant de bord d'un Boeing 787, a été nommé pour occuper le siège d'Alvin Brown, nommé par l'administration Biden et démis de ses fonctions par la Maison Blanche en mai .

Le NTSB a déterminé que l'accident avait été causé par la décision de la FAA d'autoriser les hélicoptères à voler à proximité de l'aéroport sans prévoir de mesures de protection pour les séparer des avions, et par son incapacité à examiner les données et à donner suite aux recommandations visant à éloigner le trafic d'hélicoptères de l'aéroport.

Selon Homendy, le personnel de la tour de contrôle de l'aéroport a tenté à plusieurs reprises de faire part de ses préoccupations, mais s'est fait "écraser par la direction ... . Cette situation aurait pu être évitée à 100 %

La commission d'enquête a également fait état de lacunes dans la culture de sécurité de l'armée et du fait que le pilote de l'armée n'a pas su voir et éviter l'avion de transport de passagers. En décembre, le ministère de la justice a déclaré que le gouvernement fédéral était responsable de l'accident en raison des actions de l'hélicoptère de l'armée et du contrôleur aérien de la FAA.

Le National Transportation Safety Board a déclaré l'année dernière que depuis 2021, il y a eu plus de 15 200 incidents entre des avions commerciaux et des hélicoptères avec une distance de séparation latérale inférieure à 1 mille nautique et une séparation verticale inférieure à 400 pieds, et 85 incidents rapprochés au cours de cette période.