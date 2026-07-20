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Une commission du Parlement français approuve l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 20:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une commission de conciliation du Parlement français a approuvé lundi un projet de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il souhaitait que cette interdiction entre en vigueur dès la rentrée scolaire, début septembre. La France emboîterait ainsi le pas à l’Australie, qui a promulgué en décembre la première interdiction au monde visant les moins de 16 ans sur des plateformes telles que META.O (Facebook) de Meta Platforms,

SNAP.N ​(Snapchat) de Snap, TikTok de Bytedance et GOOGL.O (YouTube) d’Alphabet.

* Emmanuel Macron a mobilisé des soutiens en faveur de cette interdiction au sein de l’Union européenne et ailleurs. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est récemment prononcée en faveur d’une limitation de l’accès des enfants aux réseaux sociaux dans les 27 États membres de l’Union.

* Le texte mis au point fera l’objet d’un débat mardi à l’Assemblée nationale, puis au Sénat.

* Le ministre chargé des Technologies de l’information établira une liste des réseaux sociaux interdits aux enfants et aux adolescents de moins de 15 ans.

* Les plateformes de réseaux sociaux devront mettre en place des systèmes de vérification de l'âge approuvés par l'autorité française de protection de la vie privée.

* Le projet de loi interdirait également l'utilisation des smartphones dans les lycées.

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