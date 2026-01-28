Une commission de sécurité américaine estime que les défaillances de la FAA ont conduit à une collision aérienne mortelle

Le NTSB cite des problèmes systémiques et de multiples erreurs dans la collision entre un jet régional et un hélicoptère de l'armée qui a fait 67 morts

La FAA a rejeté les recommandations visant à éloigner le trafic d'hélicoptères de l'aéroport

Le ministère de la justice a reconnu la responsabilité fédérale dans l'accident

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a conclu mardi qu'une série de défaillances systémiques de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a conduit à une collision aérienne dévastatrice qui a tué 67 personnes l'année dernière.

La collision de janvier 2025 entre un jet régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée près de l'aéroport national Ronald Reagan Washington (DCA) a été la catastrophe aérienne américaine la plus meurtrière en plus de vingt ans. Le NTSB a déterminé que l'accident avait été causé par la décision de la FAA d'autoriser les hélicoptères à circuler à proximité de l'aéroport sans mesures de protection pour les séparer des avions, et par son incapacité à examiner les données et à donner suite aux recommandations visant à éloigner le trafic d'hélicoptères de l'aéroport. Jennifer Homendy, présidente du NTSB, a déclaré que le personnel de la tour de contrôle de l'aéroport avait tenté à plusieurs reprises de faire part de ses préoccupations, mais qu'il s'était fait "écraser par la direction".

"Cet accident aurait pu être évité à 100 %", a déclaré Mme Homendy. "Une réforme en profondeur s'impose."

La commission d'enquête a également relevé des lacunes dans la culture de sécurité de l'armée, ainsi que le fait que le pilote de l'armée n'a pas su voir et éviter l'avion de ligne.

En décembre, le ministère de la justice a déclaré que le gouvernement fédéral était responsable de l'accident en raison des actions de l'hélicoptère de l'armée et du contrôleur aérien de la FAA.

L'altitude maximale pour la route empruntée par l'hélicoptère était de 200 pieds (61 m), mais la collision s'est produite à une altitude de près de 300 pieds.

UNE AUDITION MET EN LUMIÈRE LA CULTURE DE LA FAA Une audition à Washington mardi s'est rapidement transformée en une longue réprimande de la FAA, mettant en lumière de graves problèmes de communication, de culture et de sécurité concernant le 26e aéroport le plus fréquenté des États-Unis, qui dispose de la piste la plus fréquentée des États-Unis et est régulièrement utilisé par les membres du Congrès.

La FAA a déclaré qu'elle examinerait les recommandations avec diligence et qu'après la collision, elle avait immédiatement pris des mesures pour améliorer la sécurité. "Nous avons réduit le taux horaire d'arrivée à DCA de 36 à 26 et restreint le trafic d'hélicoptères dans l'espace aérien environnant", a déclaré la FAA, précisant que le taux d'arrivée était actuellement fixé à 30. L'agence a déclaré qu'elle agissait désormais "de manière proactive pour atténuer les risques avant qu'ils n'affectent le public voyageur".

Le NTSB a présenté une animation dramatique de la collision et certaines familles angoissées portant des photos de leurs proches ont quitté la salle d'audience avant qu'elle ne soit montrée. Mme Homendy a déclaré que des compagnies aériennes l'avaient contactée pour lui dire que "la prochaine collision en vol se produira à Burbank et que personne à la FAA n'y prête attention." Elle a ajouté que "les gens lancent des signaux d'alarme." La FAA a déclaré qu'elle avait procédé à des modifications autour de l'aéroport californien. Reuters a rapporté en octobre que la FAA examinait attentivement les flux de trafic aérien autour de l'aéroport de Hollywood Burbank et de l'aéroport de Van Nuys dans la région de Los Angeles, qui sont distants de moins de 10 miles (16 km) et desservent un mélange d'avions dont les trajectoires d'arrivée et de départ sont très rapprochées.

RECOMMANDATIONS À LA FAA Le NTSB a formulé plus de 30 recommandations à l'intention de la FAA, citant une série de défaillances antérieures à l'accident de Washington. "Ils feraient mieux de toutes les mettre en œuvre", a déclaré Mme Homendy. Depuis 2021, il y a eu 15 200 incidents de séparation aérienne près de l'aéroport Reagan entre des avions commerciaux et des hélicoptères, dont 85 accidents évités de justesse.

Le NTSB a constaté des problèmes dans la manière dont la FAA gère le trafic à Reagan et a rejeté le conseil d'ajouter des points chauds à la carte des itinéraires des hélicoptères. Selon Mme Homendy, la FAA n'a pas non plus révisé les itinéraires des hélicoptères chaque année, comme elle est tenue de le faire, et les itinéraires n'ont pas été conçus pour garantir une séparation adéquate. Le NTSB a également déclaré que le contrôleur aérien aurait dû émettre une alerte de sécurité, ce qui "aurait pu permettre de prendre des mesures pour éviter la collision". Mme Homendy a expliqué qu'un système de sécurité essentiel, connu sous le nom d'ADS-B In et Out, aurait pu alerter le pilote de l'avion de ligne 59 secondes avant la collision et l'équipage de l'hélicoptère 48 secondes avant. Les législateurs tentent de rendre cette technologie obligatoire.