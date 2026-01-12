Une commission de sécurité américaine doit déterminer les causes de la collision aérienne mortelle à Washington

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le NTSB tiendra une audience le 27 janvier dans le cadre de l'enquête sur l'accident

*

Le ministère de la Justice estime que le gouvernement fédéral est responsable de la collision

*

La FAA a restreint les vols d'hélicoptères près de Reagan National après l'accident

(Plus de détails, plus de contexte dans les paragraphes 3-4, 6-8; ajout de photos) par David Shepardson

Le 27 janvier, le Bureau national de la sécurité des transports des États-Unis tiendra une audience pour déterminer la cause probable de la collision mortelle entre un avion régional d'American Airlines et un hélicoptère de l'armée américaine, qui a fait 67 morts en janvier 2025.

Le mois dernier, le ministère de la Justice a déclaré que le gouvernement fédéral était responsable de la collision. L'hélicoptère Black Hawk de l'armée impliqué dans l'accident volait à l'époque au-dessus des niveaux d'altitude maximum et n'utilisait pas l'ADS-B (automatic dependent surveillance-broadcast), une technologie de surveillance avancée qui transmet la position d'un aéronef. L'accident au-dessus du fleuve Potomac, près de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington, a été la catastrophe aérienne la plus meurtrière aux États-Unis depuis plus de 20 ans et a suscité des appels en faveur d'une réforme de la sécurité aérienne. Le NTSB a déclaré en mars que depuis 2021, il y a eu 15 200 incidents de séparation aérienne près de Reagan entre des avions commerciaux et des hélicoptères, dont 85 incidents évités de justesse. Les législateurs des deux partis et le secrétaire aux Transports Sean Duffy ont demandé pourquoi l'Administration fédérale de l'aviation n'a pas agi pendant des années pour remédier aux incidents impliquant des hélicoptères militaires près de l'aéroport national Reagan de Washington.

La FAA a restreint les vols d'hélicoptères en mars après que le NTSB a déclaré que leur présence posait un "risque intolérable" pour les aéronefs civils près de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington. L'agence a ensuite interdit à l'armée d'effectuer des vols d'hélicoptères autour du Pentagone après un incident qui a contraint deux avions civils à interrompre leur atterrissage.

Au cours d'une audience d'enquête de trois jours sur l'accident l'année dernière, la présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a vivement critiqué les autorités américaines pour leur inaction avant l'accident, affirmant que la FAA n'avait pas tenu compte des avertissements du personnel chargé du contrôle du trafic aérien. Un groupe de travail de la FAA sur le trafic aérien avait préconisé d'éloigner les hélicoptères de l'aéroport Reagan et d'établir des "points chauds" aériens, mais cette proposition a été rejetée parce que la question était "trop politique".

Le mois dernier, le Sénat américain a adopté à l'unanimité une loi visant à renforcer les règles de sécurité applicables aux hélicoptères militaires et à obliger les exploitants d'aéronefs à équiper leur flotte de l'ADS-B d'ici à la fin de l'année 2031.

En avril, la FAA a déclaré qu'elle exigeait l'utilisation de l'ADS-B près de Reagan National pour les hélicoptères du gouvernement, sauf dans des cas tels que les "missions actives de sécurité nationale".