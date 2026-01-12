Une commission de sécurité américaine doit déterminer la cause de la collision aérienne mortelle qui a fait 67 morts à Washington

Le National Transportation Safety Board des États-Unis tiendra le 27 janvier une audience pour déterminer la cause probable d'une collision mortelle entre un avion régional d'American Airlines et un hélicoptère de l'armée américaine, survenue en janvier 2025 et qui a fait 67 morts.

Le mois dernier, le ministère de la justice a déclaré que le gouvernement fédéral était responsable de la collision. L'hélicoptère Black Hawk de l'armée impliqué dans l'accident volait à l'époque à une altitude supérieure à l'altitude maximale autorisée.

La FAA a restreint les vols d'hélicoptères en mars après que le NTSB a déclaré que leur présence posait un "risque intolérable" pour les aéronefs civils près de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington. L'agence a ensuite interdit à l'armée d'effectuer des vols d'hélicoptères autour du Pentagone après un incident qui a contraint deux avions civils à interrompre leur atterrissage.