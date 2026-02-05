 Aller au contenu principal
Une commission de la Chambre des représentants des États-Unis assigne Coupang à comparaître dans le cadre d'une enquête sur la discrimination
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 18:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La commission judiciaire de la Chambre des représentants a délivré jeudi une citation à comparaître à Coupang CPNG.N dans le cadre de son enquête sur les allégations de discrimination à l'encontre des entreprises américaines, afin d'obtenir les communications entre l'entreprise de commerce électronique et le gouvernement sud-coréen.

La commission a également demandé à l'entreprise de témoigner.

