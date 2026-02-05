Une commission de la Chambre des représentants des États-Unis assigne Coupang à comparaître dans le cadre d'une enquête sur la discrimination

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La commission judiciaire de la Chambre des représentants a délivré jeudi une citation à comparaître à Coupang CPNG.N dans le cadre de son enquête sur les allégations de discrimination à l'encontre des entreprises américaines, afin d'obtenir les communications entre l'entreprise de commerce électronique et le gouvernement sud-coréen.
La commission a également demandé à l'entreprise de témoigner.
