Une commission de la Chambre des représentants des États-Unis assigne Coupang à comparaître dans le cadre d'une enquête sur la discrimination

La commission judiciaire de la Chambre des représentants a délivré jeudi une citation à comparaître à Coupang CPNG.N dans le cadre de son enquête sur les allégations de discrimination à l'encontre des entreprises américaines, afin d'obtenir les communications entre l'entreprise de commerce électronique et le gouvernement sud-coréen.

La commission a également demandé à l'entreprise de témoigner.