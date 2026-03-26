Une commission de la Chambre des représentants des États-Unis approuve un projet de loi visant à rendre obligatoire la technologie de prévention des collisions dans le domaine militaire

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La commission des forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis a voté par 53 voix contre 0 un projet de loi de réforme radicale de la sécurité aérienne visant à répondre à des dizaines de recommandations émises après la collision de janvier 2025 entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine, qui a fait 67 morts.

La commission exige l'installation de technologies de prévention des collisions sur tous les avions militaires d'ici 2031, à l'exception des chasseurs, des bombardiers et des drones. La commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants examine séparément d'autres parties de la législation ce jeudi.