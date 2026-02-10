Une commission de la Chambre des représentants américaine dirigée par les républicains cite huit assureurs de santé à comparaître, selon Axios

Les républicains de la commission judiciaire de la Chambre des représentants ont cité à comparaître huit assureurs de santé de l'Affordable Care Act pour obtenir des documents dans le cadre d'une enquête élargie sur la fraude potentielle liée à l'utilisation des subventions aux primes, a rapporté Axios mardi.

Les citations à comparaître ont été adressées à Elevance

ELV.N , CVS CVS.N , Centene CNC.N , GuideWell, Oscar Health

OSCR.N , Kaiser Permanente, Health Care Service Corporation et Blue Shield of California par Jim Jordan, le président républicain de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, selon le rapport.

CVS a déclaré à Reuters avoir reçu la lettre et qu'il coopérait, tandis que Centene a déclaré qu'il fournissait des informations à la commission judiciaire de la Chambre des représentants dans le but de lutter contre la fraude et d'améliorer l'accès. Un porte-parole de GuideWell a déclaré que l'entreprise avait coopéré à toutes les enquêtes.

Les autres sociétés n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters. La commission n'a pas pu être jointe dans l'immédiat.

Les assureurs de santé ont fait l'objet de critiques alors que des millions d'Américains sont confrontés à des augmentations spectaculaires de leurs coûts d'assurance Obamacare à la suite de l'expiration des crédits d'impôt spéciaux de l'ère du COVID.

Le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan, a émis des citations à comparaître lundi afin d'obtenir des assureurs santé qu'ils transmettent aux législateurs davantage d'informations concernant leurs assurés subventionnés par l'ACA et les discussions relatives à la fraude liée aux subventions, a indiqué la commission à Axios.

Les assureurs doivent envoyer ces informations à la commission judiciaire de la Chambre des représentants avant le 23 février, selon les citations à comparaître consultées par Axios.

Jim Jordan avait demandé des documents et des informations aux compagnies en décembre après que des auditeurs fédéraux ont montré qu'elles avaient obtenu une couverture subventionnée pour près de deux douzaines de personnes qui n'existaient pas et ont identifié d'autres risques de fraude dans le système, selon le rapport.

Les citations à comparaître demandent des documents indiquant le nombre d'inscrits dans chaque organisation bénéficiant de subventions de l'ACA et le montant des subventions reçues par celle-ci entre 2020 et 2025, selon les documents consultés par Axios.

Les lettres de suivi envoyées aux assureurs lundi, ainsi que les citations à comparaître, indiquent que si chaque compagnie a répondu à l'enquête de décembre, aucune des réponses n'a répondu aux attentes de Jim Jordan, a rapporté Axios.