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Une coentreprise dirigée par WhiteWater donne son feu vert au projet de gazoduc reliant le bassin du Permien au Texas
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 13:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'infrastructures WhiteWater et ses partenaires de coentreprise Devon Energy DVN.N , MPLX

MPLX.N , Diamondback Energy FANG.O et Western Midstream Partners WES.N ont annoncé lundi avoir pris une décision finale d'investissement (FID) concernant la construction de deux gazoducs reliant le bassin permien à Katy, au Texas.

Le bassin permien, première région productrice de pétrole aux États-Unis, a connu ces dernières années une croissance régulière de sa production de gaz naturel associé, ce qui a stimulé les investissements dans de nouvelles infrastructures de gazoducs destinées à acheminer le gaz vers les principaux centres de demande situés le long de la côte américaine du golfe du Mexique.

* Les entreprises ont indiqué que la coentreprise, baptisée "Solitude Pipeline System", s’appuie sur d’importants contrats de transport fermes à long terme conclus avec des expéditeurs notés "investment grade".

* Le réseau de gazoducs sera développé par phases, avec une capacité initiale d’environ 2,25 milliards de pieds cubes par jour (Bcf/j) prévue pour fin 2029, ont précisé les entreprises.

* Une deuxième phase est prévue pour 2030 et ajouterait une capacité supplémentaire de 2,25 Bcf/j, portant la capacité totale à environ 4,5 Bcf/j, ont-elles ajouté.

* Les entreprises ont précisé que la conception du réseau permettrait de nouvelles extensions de capacité afin de répondre à la demande supplémentaire des expéditeurs.

* WhiteWater détient 50% de la coentreprise, tandis que Devon Energy en détient 25%, MPLX 10%, et Diamondback Energy et Western Midstream Partners 7,5% chacun.

* Solitude devrait entrer en service au cours du second semestre 2029, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles et autres agréments.

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