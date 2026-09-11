Une coalition sur la dette soutenue par le Royaume-Uni va militer en faveur d'un recours plus large aux clauses de suspension des paiements

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par Libby George

Une coalition soutenue par le Royaume-Uni, qui vise à améliorer la viabilité de la dette dans les pays en développement, a déclaré qu’elle ferait pression pour que soient utilisées ses clauses de suspension de la dette nouvellement conçues ainsi que son guide pratique pour la restructuration des prêts privés, un an après son lancement par le gouvernement britannique.

Le gouvernement britannique a lancé la « London Coalition on Sustainable Sovereign Debt » (Coalition de Londres pour une dette souveraine viable) afin de rassembler les gouvernements et le secteur privé dans le but de rendre cette dette plus gérable et de préserver l’accès aux investissements privés.

Cette initiative intervient en amont de la présidence britannique du G20 en 2027, qui constitue généralement le forum idéal pour faire avancer les réformes relatives à la dette souveraine mondiale.

Ses deux principales initiatives ont été un guide de mise en œuvre destiné aux pays restructurant des emprunts souverains auprès du secteur privé et une proposition de « clauses de suspension de la dette » , qui permettrait aux pays de suspendre le remboursement de leur dette pendant une durée maximale d’un an en cas de crises allant des inondations aux pandémies.

"La prochaine étape concerne la mise en œuvre: utiliser le guide de mise en œuvre comme référence commune dans les cas concrets, et s’appuyer sur les travaux déjà réalisés concernant les clauses de suspension afin que des mécanismes de report standardisés puissent être pris en compte dans la planification courante des émissions", a déclaré le groupe dans son premier rapport annuel.

La dette privée non détenue sous forme d’obligations peut représenter une part importante du passif d’un pays, mais elle est souvent traitée en second plan lors des négociations de restructuration.

Au Ghana et en Zambie, les négociations sur les prêts privés ont pris du retard par rapport aux restructurations obligataires, ce qui souligne la nécessité d’un cadre plus clair, selon les experts de la dette.

Le traitement de la dette prévu par le Sénégal, annoncé la semaine dernière , pourrait constituer un premier test de ces efforts.

Alors que plusieurs pays recourent déjà à des clauses de suspension de la dette — notamment des États insulaires tels que la Barbade et la Grenade —, la Coalition souhaite élargir les critères de déclenchement afin d’y inclure tout choc économique majeur.

Le groupe a déclaré que l’objectif était de "créer un mécanisme prévisible et fondé sur des règles afin d’accorder un répit à court terme dans des circonstances telles que des catastrophes naturelles graves, des urgences sanitaires, des conflits ou des perturbations économiques externes majeures".

Le rapport comprend également la liste la plus complète à ce jour des participants à la coalition, parmi lesquels figurent l’Union africaine, les gouvernements sud-africain et canadien, JPMorgan, les cabinets d’avocats Clifford Chance et White & Case, ainsi que des gestionnaires d’actifs tels qu’Amundi et Federated Hermes.