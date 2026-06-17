Une coalition soutenue par les géants de la tech en faveur de la capture du carbone augmente son financement de 915 millions de dollars et accueille Anthropic parmi ses membres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Supprime "Salesforce", qui n'est pas un nouvel acteur mais un membre existant de la coalition, du paragraphe 1) par Susanna Twidale

Une coalition soutenue par les géants de la tech et dédiée aux technologies de capture du carbone a annoncé mercredi qu’elle allait injecter 915 millions de dollars supplémentaires dans ce secteur, et a accueilli Anthropic parmi ses nouveaux membres.

* Lancée en 2022 par des entreprises telles que Stripe et Google, Frontier vise à favoriser le développement des technologies de capture du carbone en s'engageant à acheter des crédits à l'avance, ce qui réduit les risques liés aux projets et leur permet de se développer plus rapidement.

* Ce financement supplémentaire porte le montant total des engagements de financement à 1,8 milliard de dollars.

* Ces nouveaux fonds seront consacrés à des technologies telles que l’augmentation de l’alcalinité des océans, la capture à partir de la biomasse, l’altération rocheuse accélérée et la capture directe dans l’air.

* Frontier a indiqué que ces technologies pourraient, collectivement, atteindre l'échelle du gigatonne, bien que chacune comporte des risques spécifiques en termes de coûts et de technologie.

* Frontier a indiqué qu’elle prévoyait de réaliser environ 10 à 15 investissements ciblés par le biais de contrats d’achat de huit à dix ans s’étendant jusqu’en 2040.

* Elle n’a pas précisé le montant de la contribution de chaque entreprise.

* Les scientifiques affirment que les projets de captage du carbone sont essentiels pour compenser les émissions des secteurs qui continuent de dépendre des combustibles fossiles.