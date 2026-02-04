Une certification et une commande pour Airbus à Singapour
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 07:07
Cette certification a été obtenue à l'issue d'une vaste campagne de qualification et d'essais en vol menée en étroite collaboration avec l'Armée de l'air de la République de Singapour (RSAF) et l'Agence des sciences et technologies de la défense.
"Grâce à cette certification, la RSAF devient la première force aérienne au monde à introduire l'A3R dans sa flotte d'A330 MRTT, exploités par le 112e Escadron, établissant une nouvelle référence pour le ravitaillement automatisé", souligne Airbus.
Par ailleurs, Tigerair Taiwan a signé un accord d'achat pour quatre avions A321neo, marquant la première commande de ce type par cette compagnie à bas coût qui exploite actuellement une flotte de 17 appareils de la famille A320.
"Le nouvel appareil soutiendra l'expansion du réseau de la compagnie tout en offrant une meilleure efficacité énergétique et une réduction des émissions par rapport aux appareils de génération précédente", explique le constructeur aéronautique.
