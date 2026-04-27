Une bonne nouvelle pour un traitement d'OSE Immunotherapeutics licencié à Veloxis
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 09:00
Le Pegrizeprument est un fragment d'anticorps monoclonal monovalent immunomodulateur innovant en développement, initialement découvert et développé par OSE Immunotherapeutics et licencié à Veloxis en 2021 pour toutes les indications liées à la transplantation. Veloxis est responsable du développement mondial, de la fabrication et de la future commercialisation du produit.
La désignation de médicament orphelin est accordée aux médicaments et produits biologiques expérimentaux visant à prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies rares et des affections médicales touchant moins de 200 000 personnes aux Etats-Unis. Elle permet d'encourager le développement de traitements pour les patients atteints de maladies rares, dont les pathologies sont traditionnellement sous-traitées.
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