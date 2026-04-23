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Une baisse du BPA trimestriel moins forte que prévu pour Comcast
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 14:28

Comcast publie un BPA en baisse de 27,5% à 0,79 USD au titre de son 1er trimestre 2026, un niveau toutefois supérieur de 8% à l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un EBITDA ajusté en retrait de 16,8% à 7,93 MdsUSD (-8,8% en pro forma).

À 31,46 MdsUSD, les revenus du câblo-opérateur et groupe de divertissement ont augmenté de 5,3%, et même de 10,9% sur une base pro forma (c'est-à-dire en tenant compte de la scission de Versant qui a été finalisée en tout début d'année).

"Les pertes d'abonnés haut débit se sont améliorées de plus de 100 000 en rythme annuel, et nous avons réalisé des ajouts records de lignes sans fil", soulignent ses co-CEO Brian L. Roberts et Mike Cavanagh, y voyant une réponse des clients à de meilleures offres.

"Le mois de février a mis en valeur la force de notre portefeuille Média, tirant parti de la portée inégalée des Jeux olympiques d'hiver de Cortina à Milan et du Super Bowl pour générer une publicité record et une forte croissance de Peacock", ajoutent-ils.

"Il est important de noter que nous avons généré 3,9 MdsUSD de free cash-flow et versé 2,5 MdsUSD aux actionnaires ce trimestre, tout en continuant à nous concentrer sur les investissements dans nos activités principales de croissance", concluent-ils.

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