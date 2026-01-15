Une atteinte à l'indépendance de la Fed serait négative pour la note de crédit des USA, selon Fitch

Une remise en cause profonde de l’indépendance de la Réserve Fédérale (Fed) serait négative pour la note de crédit des États-Unis, a déclaré jeudi le principal analyste des risques souverains de Fitch, avec en ligne de mire le scénario hypothétique d'une fragilisation du dollar.
Des procureurs américains ont ouvert une enquête visant le président de la banque centrale Jerome Powell, bête noire de Donald Trump, pour des dépassements présumés de coûts de rénovation du siège de la Fed.
"Une situation dans laquelle on aurait une politisation complète d’une banque centrale serait négative pour le crédit", déclare à Reuters James Longsdon, responsable des notations souveraines chez Fitch.
"Ce qui compte pour la note des États-Unis, c'est la conviction profonde de la force du dollar en tant que monnaie de réserve, et donc de la flexibilité financière des États-Unis."
"Par conséquent, tout ce qui pourrait affaiblir matériellement le dollar serait négatif pour la note", souligne James Longsdon, ajoutant qu'il n'y avait aucun signe d'un tel affaiblissement à l'heure actuelle.
(Reportage Marc Jones, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer