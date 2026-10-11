Une attaque des Houthis contre l'aéroport de Ryad fait 12 morts, plus de 300 blessés

par Timour Azhari et Enas Alashray

Une attaque contre l'aéroport international de Ryad, en Arabie saoudite, a fait samedi 12 morts et plus de 300 blessés, ont dit les autorités saoudiennes.

Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué l'attaque, la troisième ayant visé cette semaine l'aéroport de Ryad.

Quatre Saoudiens, deux Bangladais, un Américain, un Jordanien, un Palestinien, un Syrien, un Soudanais et un Egyptien ont été tués dans l'attaque, a dit l'autorité de l'aviation civile saoudienne. Selon le dernier bilan, 309 personnes ont été blessées, a-t-elle indiqué.

Les blessés, dont certains se trouvent dans un état grave, ont été transportés à l'hôpital par ambulance et par hélicoptère, ont dit des sources au fait de la question.

Aucun avertissement n'a été émis par le système d'alerte précoce saoudien avant l'attaque. Quatre personnes ont été tuées lors des deux attaques ayant visé l'aéroport international King Khalid plus tôt cette semaine.

Tous les vols à destination de Ryad ont été déroutés samedi et les opérations à l'aéroport King Khalid ont été temporairement suspendues, a dit l'autorité saoudienne de l'aviation civile.

Dans un message publié sur le réseau social X après l'attaque, les Houthis ont dit avoir "fermé l'aéroport de Ryad". Les rebelles yéménites ont déclaré que les compagnies aériennes devaient éviter l'espace aérien saoudien, qu'ils ont qualifié de zone d'opérations militaires après le lancement, plus tôt ce mois-ci, d'une offensive contre le groupe par le gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite.

EXPLOSION

Un témoin présent à l'aéroport a dit avoir vu une explosion puis de nombreuses personnes blessées allongées au sol à l'intérieur de l'aéroport. Plus d'une douzaine d'ambulances ont été vues en train de se diriger à vive allure vers les lieux de l'attaque.

Un voyageur blessé a pour sa part indiqué à Reuters avoir vu un objet traverser le ciel à l'extérieur de l'aéroport avant qu'une partie du plafond, près d'une porte d'embarquement, ne s'effondre.

L'ambassade des Etats-Unis à Ryad a indiqué être "au courant des attaques" et a "vivement recommandé à tous les citoyens américains d'éviter cet aéroport et les zones environnantes".

Le président américain Donald Trump, interrogé par des journalistes à la Maison blanche sur une éventuelle participation des Etats-Unis à des frappes saoudiennes contre les Houthis, a par la suite déclaré : "C'est possible. Nous allons examiner cette question. Nous venons juste d'apprendre cette récente attaque, nous prendrons donc une décision. Nous agissons très rapidement."

Les ambassades du Royaume-Uni et d'Irlande en Arabie saoudite ont de leur côté déclaré sur X qu'elles étaient également informées d'un "incident grave", tandis que celle du Canada a indiqué que des "activités militaires en cours" perturbaient les opérations aéroportuaires.

CONFÉRENCES PRÉVUES À RYAD

Selon le site de suivi du trafic aérien Flightradar24, tous les vols à destination de Ryad ont été soit déroutés, soit annulés.

Les assauts houthistes de la semaine passée avaient déjà conduit plusieurs compagnies aériennes à suspendre ou à annuler leurs liaisons vers la capitale saoudienne, peu avant la tenue à Ryad d'importantes conférences consacrées à l'énergie et à l'investissement.

Les organisateurs de ces conférences ont indiqué samedi qu'elles se dérouleraient comme prévu et tenté de rassurer les participants quant à leur sécurité.

(Timour Azhari à Ryad, avec Steve Holland à Washington, rédigé par Enas Alashray, Maya Gebeily et Ann Saphir; version française Camille Raynaud)